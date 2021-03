Oumuamua, parte de un planeta similar a Plutón de otro sistema solar

Oumuamua, primer objeto interestelar conocido que atraviesa nuestro sistema solar, es probablemente una parte de un planeta similar a Plutón de otro sistema solar, concluye un nuevo estudio publicado en el Journal of Geophysical Research: Planets.

“Esta investigación es emocionante, porque probablemente hemos resuelto el misterio de lo que es Oumuamua y podemos identificarlo como un trozo de un exo Plutón”, explicó Steven Desch, astrofísico de la Universidad Estatal de Arizona y autor del nuevo estudio. “Hasta ahora, no habíamos tenido forma de saber si otros sistemas solares tienen planetas similares a Plutón, pero ahora hemos visto el trozo de uno pasar por la Tierra”.

Descubierto en 2017, Oumuamua, que significa “explorador o mensajero” en hawaiano, pasó velozmente a 87.3 kilómetros por segundo. El objeto extrañamente plano era como un cometa, pero con características que eran lo suficientemente extrañas como para desafiar la clasificación.

Pero como si fuera el eje central de una gran película de ciencia ficción, un físico y académico de la Universidad Harvard ha planteado que en realidad se trata de un objeto tecnológico que viaja a través del espacio.

Abi Loeb, autor de esa teoría, ha sostenido que descubrir que hay vida inteligente más allá de la Tierra podría ser lo más transformador en la historia de la humanidad. La anterior es la premisa de su libro.Colaborador de Steven Hawking, el astrónomo considera que la más simple y mejor explicación de las características extremadamente inusuales de Oumuamua es que se trataba de tecnología alienígena.

Avi Loeb asegura que en la comunidad científica están tan absortos en el pensamiento grupal que no están dispuestos a manejar el principio de la navaja de Occam (en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable).

“Pensar que somos únicos, especiales y privilegiados es arrogante. La postura correcta es ser modesto y decir: ‘No somos nada especial, hay muchas otras culturas por ahí y sólo tenemos que encontrarlas’”, afirmó. Loeb, de 58 años, expone su idea de los orígenes extraterrestres del objeto en Extraterrestre: el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra.

Oumuamua no parecía una roca ordinaria, porque después de lanzarse alrededor del Sol, aceleró y se desvió de la trayectoria esperada, impulsado por una fuerza misteriosa. Esto podría explicarse si se tratara de un cometa que expulsa gas y escombros, pero no hay evidencia visible de esta “desgasificación… no reflectaba calor y no se vio radiación. Su tamaño era el de una cancha de futbol americano”.

Sin embargo, ayer se dijo: “Las características de Oumuamua sugieren que probablemente esté hecho de nitrógeno sólido, como la superficie de Plutón.

“Probablemente fue desgajado de la superficie por un impacto hace aproximadamente 500 millones de años”, destacó Alan Jackson, de la Universidad Estatal de Arizona y coautor del nuevo estudio.

Fuente: jornada.com.mx