Nuestras neuronas pueden predecir el futuro mientras soñamos

¿Alguna vez has soñado con algo que todavía no había ocurrido y finalmente termina sucediendo? Si la respuesta es que sí, tranquilidad, no es tan rato. Y es que un reciente estudio acaba de descubrir que algunas de nuestras neuronas son capaces de “ensayar” experiencias futuras. Te lo contamos.

La investigación, publicada en Nature y llevada a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad Rice y la Universidad de Michigan, asegura que un determinado grupo de neuronas tienen la capacidad de ensayar experiencias que aún no han ocurrido, mirando hacia un tiempo futuro y no solo fijando los recuerdos más recientes.

¿Cómo es posible?

Para llegar a esta conclusión, se analizaron las lecturas de ondas cerebrales de ratas durante los momentos de vigilia y de sueño. Se tomaron lecturas antes, durante y después de que los animales afrontaran los desafíos de un laberinto para evaluar las preferencias de las neuronas mientras estaban fuera del laberinto, durante los períodos de descanso. Descubrieron que estas representaciones no solo están relacionadas con experiencias pasadas.

Observaron cómo las neuronas individuales del hipocampo de las ratas estabilizan y afinan las representaciones espaciales durante los periodos de descanso que siguen a la primera vez que los animales recorrían el laberinto.

Según un comunicado, los científicos indicaron que durante el sueño estas neuronas pueden hacer algo más que estabilizar el recuerdo de la experiencia pasada. Observaron que algunas neuronas acaban haciendo otra cosa: los roedores habían aprendido durante el sueño a realizar una actividad que no conocían previamente, y que superaba a la información recibida antes del descanso.

Al ser expuestos por segunda vez al ambiente utilizado en la investigación, los roedores parecían haber aprendido nuevas cosas durante el sueño, como si el descanso les entregara información sobre el futuro.

Fuente: lasexta.com