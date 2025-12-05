Neandertales habrían canibalizado a mujeres y niños, esto dice el estudio

Los científicos analizaron restos de seis mujeres y niños encontrados en un sistema de cuevas en Bélgica

Antropólogos habrían descubierto que los neandertales habrían canibalizado a mujeres y niños durante un punto de su existencia y como parte de su comportamiento depredador.

Un equipo de investigadores dirigido por Quentin Cosnefroy, antropólogo biológico de la Universidad de Burdeos en Francia, se encargaron de analizar muestras encontradas en el sistema de cuevas de Goyet, en lo que hoy es Bélgica.

Los restos tenían a una antigüedad entre 41,000 a 45,000 años y pertenecían a seis neandertales, entre mujeres y niños, quienes tenían marcas de haber sido masacrados, descuartizados y canibalizados por otros de su misma especie.

Por medio de un análisis genético y de recomponer los fragmentos óseos lo más posible, se encontró que las muestras pertenecían a cuatro mujeres adultas y dos niños varones, con las mujeres teniendo una estructura menor a la de un neandertal promedio.

En el análisis microscópico se encontraron señas de una masacre con cortes y muescas como parte del canibalismo que sufrieron.

También se encontró, tras un análisis isotópico, que los neandertales que terminaron con su vida y las comieron provenían de una región completamente diferente a donde murieron, por lo que fueron parte de la práctica de exocabibalismo, que es el comer a una persona fuera de su propia comunidad.

Los científicos sospechan que esto pudo ocurrir a causa de un conflicto entre grupos, por la lucha de los territorios o como una muestra del trato cultural a los que son ajenos a una comunidad.

Se plantea una hipótesis de que esto pudo ser una acción deliberada como parte de una estrategia de selección para socavar el potencial reproductivo de uno o más grupos competidores.

El canibalismo en la era neandertal

Durante la época de los neandertales en la Tierra, cuando estos vagaban por los territorios se han encontrado distintas pruebas de que el canibalismo no era una práctica frecuente en ellos, pero sí una que ya existía.

Esta práctica pudo provenir de varias motivaciones como el sustento, el instinto de supervivencia como la práctica de rituales.

Para los científicos dar razones concretas no ha sido sencillo debido al estado fragmentado de la mayoría de los restos óseos con los que se cuenta como a una falta de indicios en cuanto al tipo de cultura de aquellos años al existir pocas cosas preservadas.

Con lo encontrado en las cuevas en Bélgica se obtuvo la mayor cantidad de restos neandertales de la era de transición entre el Paleolítico Medio al Superior en el norte de Europa que muestran clara evidencia de modificaciones antropogénicas producidas posiblemente por el canibalismo.

