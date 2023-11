Miden, por primera vez, el ‘tamaño’ del sistema inmune

Según el nuevo estudio, se estima que en el cuerpo hay alrededor de 1,8 billones de células dedicadas a defendernos

Nuestro sistema inmune nos protege de agentes externos y patógenos, y comprende una compleja red de células dispuestas responder de manera efectiva ante cualquier amenaza. Linfocitos, granulocitos, macrófagos o células dendríticas son algunas de ellas.

A pesar de su importancia y de una cantidad considerable de estudios en torno a su funcionamiento y características, aún no existía un consenso sobre su distribución en las diferentes partes del cuerpo. Tampoco era muy claro el número de células que teníamos los humanos.

Otra de las preguntas que permanecía sin respuesta tenía que ver con era cuál órgano con más células inmunes. Algunos estudios apuntaban a que se trataba del intestino; otros proponían diferentes candidatos.

Si embargo, un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences y liderado por el profesor Ron Sender, afiliado al Weizmann Institute of Science (Israel) sugiere unas respuestas a estos interrogantes.

Según los autores de la investigación, se estima que el cuerpo cuenta con alrededor con cerca de 1,8 dos billones de células, las cuales representan cerca del 0,2% de todas las células de nuestro organismo.

Estos hallazgos fueron logrados, describen los autores, tras una extensa revisión bibliográfica, en particular de las diferentes densidades celulares en el cuerpo. Además, se utilizó una nueva tecnología que permite ver imágenes de células en múltiples canales que permiten observar varios biomarcadores al tiempo, así como estimaciones de la proporción de células que existe en un tejido concreto.

“En nuestro estudio, empleamos el humano de referencia estándar, caracterizado históricamente como un varón de entre 20 y 30 años, con un peso de 73 kg y una altura de 1,76 metros. Para calificar nuestra referencia estándar”, indica el estudio.

Además de esto, se encontró que la gran parte de las células inmunitarias se concentran en la médula ósea (40 %) y el tejido linfático (39 %), que es el sitio en donde se almacenan y transportan los glóbulos blancos En contraste, la piel, los pulmones y el tracto gastrointestinal contienen apenas entre el 3 % y el 4 % de todas las células inmunitarias del cuerpo humano.

Los autores también hicieron una estimación de la masa del sistema inmune. “Nuestras estimaciones sugieren que hay un total de 1,2 kilogramos de células inmunes en el organismo. Al igual que en la distribución por números, la médula ósea y el sistema linfático contienen la mayor parte de la masa celular, con un 30% y un 27% de la masa total, respectivamente”, se lee en el estudio. “Los pulmones y el hígado representan cada uno aproximadamente el 10% de la masa celular inmunitaria, mientras que únicamente alrededor del 1% está presente en la sangre.”

“La caracterización de la distribución de las células inmunes en diversos tejidos revela tendencias comunes en la organización tisular, así como diferencias específicas de cada tejido. Así pues, nuestros hallazgos ponen de relieve la compleja naturaleza del sistema inmune y podrían conducir a la identificación de los principios que rigen su organización”, señalan.

Fuente: elespectador.com