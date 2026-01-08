La NASA anuncia cuándo tendrá lugar el primer intento para volver a la Luna

La misión representa un paso clave en los planes de Estados Unidos para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte

La NASA anunció que la primera ventana de lanzamiento de la misión tripulada Artemis II se abrirá el 6 de febrero y se extenderá hasta abril, marcando el regreso de astronautas estadounidenses al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas.

Artemis II será un vuelo de prueba de aproximadamente 10 días y el primero tripulado del programa Artemis, con lanzamiento previsto a más tardar en abril próximo, según informó la agencia espacial.

La misión representa un paso clave en los planes de Estados Unidos para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

La tripulación de Artemis II estará integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, comandante de la misión; Victor Glover, piloto, y Christina Koch, especialista de misión, junto con Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quien se desempeñará también como especialista de misión. Los cuatro viajarán alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión y regresarán de manera segura a la Tierra.

Será la primera vez que astronautas vuelen en el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion en una misión tripulada, ambos de la NASA.

Durante el recorrido alrededor de la Luna, la tripulación tendrá como objetivo principal verificar que todos los sistemas de la nave funcionen según lo diseñado con humanos a bordo y en el entorno real del espacio profundo, una validación crítica para futuras misiones de exploración lunar.

El programa Artemis busca establecer una presencia a largo plazo en la Luna con fines científicos y de exploración. En septiembre pasado, los miembros de la tripulación de Artemis II anunciaron que la nave Orion llevará el nombre ‘Integrity’ (Integridad).

Sobre Artemis II

A través del programa Artemis, la NASA planea enviar astronautas a explorar la Luna para impulsar el descubrimiento científico, generar beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, el próximo gran objetivo de la exploración espacial humana.

Tenemos que retroceder a diciembre de 1972 para encontrar la última referencia de nuestra raza en el satélite. Fue la misión Apolo 17 de la NASA la que hace 53 años rumbo a la Luna, siendo la última vez que tuvo lugar un viaje tripulado. Ahora, la misión Artemis II –prevista para principios de 2026– se perfila como uno de los hitos más ambiciosos del siglo.

Fuente: eldebate.com