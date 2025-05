‘La inercia es una fantasía’: descubren que Newton nos engañó a todos con su ley más famosa

El matemático es conocido sus leyes de la físcia que revolucionaron el pensamiento. Sin ebmargo, ahora la ciencia cuestiona sus descubrimientos

La inercia es aquella propiedad que poseen todos los cuerpos para mantener tanto su estado de reposo como de movimiento si no es por la acción de una fuerza.

Pese a que este precepto de la inercia fue utilizado por el físico inglés Isaac Newton para explicar con éxito por qué los cuerpos se mueven cuando no hay nada que los estén empujando, existen algunos científicos que ponen entre pinzas esta explicación de la propiedad de la materia y dicen que se trata de «una fantasía» práctica, pero irreal.

La investigación que pone en jaque la ley de la inercia de Isaac Newton

Nicola Bamonti, científico de la Universidad de Génova, en su artículo no revisado por pares «Apples Falling, Buckets Rolling, and Why Inertia Keeps Trolling», afirma que la inercia no es más que una construcción teórica que no se sustenta en la práctica con las características y propiedades de los cuerpos reales.

El investigador propone que ni siquiera en condiciones ideales los cuerpos se mueven con inercia, sino que lo que sucede es que están «arrastrados por un tejido espaciotemporal dinámico y por su propia influencia gravitatoria».

Según Bamonti el problema está en el término «fuerza» que es necesario para definir la incercia, ya que para él, tiene el problema de caer en una circularidad lógica. ‘»Los cuerpos mantienen el movimiento inercial si no se desvían del movimiento inercial», dice el científico italiano sobre el postulado problemático sobre la incercia.

Inercia: ¿principio teórico o ley empírica?

Por otro lado, el autor cuestiona que la inercia debe entenderse o bien como principio teoríco, es decir, una base que sirve para armar un teoría que no es verificable en sí misma; o como una ley empírica, es decir, como una ley física que se puede demostrar a través de la experiencia.

De esta forma, Bamonti cuestiona también que esta teoría en la que se basa la inercia no tiene realación alguna con la experiencia concreta de los objetos físicos reales.

«El movimiento natural es el movimiento relativo entre distintas geodésicas… caracterizado por la desviación geodésica», plantea el autor del estudio científico sobre cómo los objetos que caben en la propiedad de la inercia no son realistas, ya que estos se ven concidionados por el entorno en su trayectoria y cómo su propio movimiento también condiciona su recorrido.

Fuente: cronista.com