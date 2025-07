Investigadores descubren en un trozo de ámbar los hongos asesinos que habitaban a la sombra de los dinosaurios

Se trata del rastro más antiguo del que se tiene constancia hasta ahora de los llamados hongos zombis

Un equipo de investigadores de la Universidad de Yunnan (China) ha realizado un descubrimiento sorprendente en Birmania: un trozo de ámbar que cuenta con 99 millones de años de antigüedad y una importante historia detrás.

En el hallazgo, que ha sido publicado en la revista científica Proceedings of the Royal Society B, se puede observar a una mosca y una hormiga que han muerto tras ser atacadas por un tipo especial de hongo parásito.

Tal y como recoge el medio de comunicación danés Illustreret Videnskab, en el fósil se puede comprobar cómo un hongo creció en la cabeza de la mosca, lo que supone una clara señal de que el insecto fue infectado antes de quedar atrapado en resina y luego transformarse en ámbar. Igualmente, en el descubrimiento hay una hormiga que murió de la misma forma.

Yuhui Zhuang, estudiante de doctorado de la Universidad de Yunnan, ha destacado, en declaraciones a la CNN, que «el ámbar nos permite visualizar las antiguas condiciones ecológicas preservadas en los fósiles».

Se trata del rastro más antiguo del que se tiene constancia hasta ahora de los llamados hongos zombis, un grupo de hongos que infectan a los insectos, toman el control de sus cerebros y los obligan a trasladarse a lugares donde el hongo puede propagar mejor sus esporas antes de que el huésped muera.

En concreto, los hongos han sido denominados como Paleoophiocordyceps gerontoformicae y Paleoophiocordyceps ironomyiae. Los mismos están relacionados con los hongos Ophiocordyceps actuales, los cuales son conocidos, entre otras cosas, por la serie de televisión The Last of Us.

Los investigadores han subrayado que el hallazgo de estos hongos asesinos demuestra que esta forma de parasitismo tan especial tiene raíces en el Cretácico, o lo que es lo mismo, en la época de los dinosaurios.

Fuente: huffingtonpost.es