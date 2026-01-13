Investigadores de UC San Diego desarrollan nuevo recubrimiento antibacteriano en spray fortalece plantas contra infecciones y sequías sin afectar su crecimiento

Investigadores de UC San Diego desarrollan polímero en spray que protege cultivos de bacterias y sequía con una sola aplicación

Escudo vegetal.

Polímero antibacteriano.

Pulverización en agua.

Menos enfermedades, más cosecha.

Resistencia a sequía.

Agricultura bajo presión climática.

La armadura en spray para plantas ofrece una nueva herramienta para la seguridad alimentaria global

En un mundo marcado por crisis alimentarias simultáneas, conflictos armados, sequías cada vez más largas y una desigualdad que no afloja, la seguridad alimentaria se ha convertido en una variable frágil. Hoy no se trata solo de producir más, sino de proteger lo que ya se cultiva. Según Naciones Unidas, millones de personas dependen de cosechas que fallan por enfermedades, estrés hídrico o plagas que antes no existían en esas latitudes.

En este contexto, el trabajo del equipo de la Universidad de California en San Diego apunta a una vía distinta: no cambiar la genética de la planta, sino reforzar su superficie, como quien añade una piel inteligente. Un polímero pulverizable que actúa como una armadura invisible frente a bacterias y, al mismo tiempo, ayuda a la planta a soportar la falta de agua. No es poca cosa.

Cómo funciona

El núcleo de la innovación es un polímero sintético cargado positivamente, diseñado para interactuar con las membranas de bacterias patógenas. Al contacto, las debilita hasta impedir que sigan infectando el tejido vegetal. La clave está en cómo se fabrica: en lugar de disolventes orgánicos tóxicos, el equipo lo sintetiza directamente en agua, en condiciones tampón, lo que permite crear una solución biocompatible que se puede pulverizar sin dañar hojas ni estomas.

Ese detalle técnico lo cambia todo. Facilita su uso en invernaderos, viveros o incluso cultivos al aire libre con equipos de fumigación ya existentes. Nada de infraestructuras nuevas ni procesos industriales complejos. Solo agua, polímero y una boquilla de spray.

Una de las sorpresas del estudio fue que no hace falta cubrir toda la planta. Pulverizar una pequeña zona de una hoja basta para que el efecto se extienda al conjunto del organismo. Parece que ese pequeño “ataque controlado” activa una respuesta de defensa sistémica, una especie de alarma bioquímica que prepara a toda la planta frente a infecciones futuras. En términos prácticos, menos producto, menos coste y menos impacto ambiental. Buenas noticias.

Resistencia a bacterias en un clima que ya no es el de antes

Las enfermedades bacterianas en plantas no son un problema menor. Cánceres de tronco en frutales, manchas en tomate, tizones en cucurbitáceas o podredumbres en leguminosas ya provocan pérdidas de miles de millones cada año. Y el calentamiento global está ampliando su rango geográfico: patógenos que antes morían en invierno ahora sobreviven y colonizan nuevas regiones.

La armadura polimérica no mata todo lo que toca, no es un antibiótico de amplio espectro. Eso importa. Ataca selectivamente a bacterias dañinas sin interferir con los microorganismos beneficiosos que viven en la superficie de las plantas y en el suelo. Esa microbiota es clave para la absorción de nutrientes y la salud del ecosistema agrícola. Mantenerla intacta es un punto a favor frente a muchos pesticidas convencionales.

Menos sed, más vida

El otro efecto inesperado es casi más interesante: las plantas tratadas pierden menos agua. El polímero crea una película microscópica que reduce la transpiración excesiva sin bloquear el intercambio de gases. Algo así como una chaqueta transpirable. En pruebas de laboratorio, tras cuatro días sin riego, las plantas con recubrimiento seguían firmes; las demás, marchitas.

Para zonas agrícolas sometidas a estrés hídrico crónico, esto puede marcar la diferencia entre una cosecha aceptable y un campo perdido. No sustituye al riego ni a una buena gestión del agua, pero añade un margen de seguridad. Y en un clima cada vez más errático, esos márgenes valen oro.

Qué impacto puede tener en el medio ambiente

Reducir la dependencia de fitosanitarios químicos agresivos tiene efectos en cadena: menos residuos en el suelo, menos contaminación de acuíferos, menos riesgo para insectos polinizadores y fauna auxiliar. Además, al proteger cultivos ya plantados, se evita la necesidad de resembrar, lo que ahorra semillas, fertilizantes y energía.

Si el polímero logra formularse con alta biodegradabilidad, como busca ahora el equipo, su huella ambiental podría ser muy baja comparada con los productos que hoy dominan el mercado. No es una bala de plata, pero sí una pieza más para una agricultura que quiere ser productiva sin arrasar con lo que la rodea.

Fuente: ecoinventos.com