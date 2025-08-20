Investigadores confirman el descubrimiento de una nueva especie de tiburón antiguo, hallada en la mayor cueva del mundo

Una nueva especie de tiburón antiguo, llamada Macadens olsoni, ha sido descubierta en el interior del sistema de cuevas más largo del mundo: el Parque Nacional Mammoth Cave (Kentucky).

Macadens olsoni destaca por su singular espiral dental, una hilera curva de dientes diseñada para triturar pequeñas criaturas marinas. Este antiguo tiburón probablemente medía menos de 30 centímetros de largo y probablemente se alimentaba de moluscos y gusanos.

Los fósiles de Macadens olsoni se encontraron en la Formación Ste. Genevieve, que data de hace aproximadamente 340 a 335 millones de años. Durante ese tiempo, Mammoth Cave se encontraba sumergida en un mar cálido y poco profundo, repleto de vida, incluyendo crinoideos y corales. El sistema de cuevas en sí es mucho más joven y se formó hace solo unos 10 a 15 millones de años, cuando el agua de los ríos y arroyos de la superficie se hundió en la roca y excavó los pasajes de la cueva que se encuentran hoy, informa el Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.

Más de 600 kilómetros

Se desconoce la longitud exacta de Mammoth Cave, pero los espeleólogos han cartografiado más de 686 kilómetros y siguen descubriendo nuevos pasajes. Alberga un tesoro de fósiles de peces antiguos: hasta la fecha, se han identificado más de 70 especies diferentes, desaparecidas hace mucho tiempo, entre sus paredes.

Expand article logo Continuar leyendo

El nombre Macadens olsoni rinde homenaje tanto a Mammoth Cave como a Rickard Olson, científico jubilado del parque que desempeñó un papel crucial en la documentación de fósiles de tiburones en el parque como parte de un reciente Inventario de Recursos Paleontológicos (PRI).

La investigación fue realizada por un equipo de científicos del Programa de Paleontología del Servicio de Parques Nacionales de EE. UU., el Parque Nacional Mammoth Cave y el Departamento de Paleobiología del Smithsonian.

Además de Macadens olsoni, los investigadores estudiaron otro tiburón antiguo, Helodus coxanus, ahora llamado Rotuladens, que significa “diente de rueda”. Esta especie comparte similitudes con Macadens olsoni y destaca la diversidad de la vida marina antigua.

Fuente: msn.com