Investigadores chinos crean una nueva molécula a partir de cannabis

Un grupo de investigadores de China afirma haber creado una molécula que proporciona un fuerte alivio del dolor y reduce los efectos secundarios en comparación con los tratamientos tradicionales a base de cannabis

Un equipo de investigación chino ha desarrollado una innovadora molécula que ofrece un considerable alivio del dolor con muchos menos efectos secundarios en comparación con los medicamentos tradicionales derivados del cannabis. Estos medicamentos, aunque ampliamente utilizados para tratar el dolor y trastornos del estado de ánimo, a menudo generan problemas como tolerancia, adicción y deterioro cognitivo.

El descubrimiento es considerado un avance significativo en la búsqueda de aprovechar el potencial médico del cannabis de una manera más segura. La investigación estuvo a cargo de Li Xiaoming, de la Universidad de Zhejiang, junto a Dong Xiaowu y Zhang Yan, y los resultados fueron publicados en la revista Cell, de acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas.

Estudios que llevan más de 10 años

Desde el año 2015, los investigadores se han concentrado en los efectos terapéuticos del cannabis y han descifrado el mecanismo neuronal que subyace a estos efectos. Han identificado que el receptor cannabinoide 1 (CB1) juega un papel crucial en diversas áreas del cerebro. En la amígdala, que es uno de los centros emocionales del cerebro, una disminución en la función del CB1 puede provocar ansiedad y depresión. Por el contrario, la activación del CB1 en esta región podría ayudar a aliviar estas condiciones.

En el tálamo, una región clave en la transmisión del dolor, el CB1 regula el umbral del dolor y se convierte en el objetivo principal del alivio del dolor inducido por el cannabis. Los medicamentos tradicionales basados en cannabis activan los receptores CB1, pero lo hacen de una forma que activa dos vías de señalización diferentes, según el informe de Xinhua, que fue tomado por la Agencia Noticias Argentinas.

Una de las vías de señalización, la Gi/o, produce alivio del dolor y efectos ansiolíticos, que son los resultados terapéuticos deseados. Sin embargo, la otra vía, la ß-arrestina, puede causar tolerancia, adicción y otros efectos secundarios. Es importante destacar que el mismo receptor puede generar ambas señales de manera simultánea o alternada. Mediante el uso de inteligencia artificial, el equipo logró diseñar nuevas moléculas pequeñas que activan exclusivamente la vía de señalización Gi/o, evitando así la activación de la vía de la ß-arrestina.

Estos agonistas se unen al receptor de una forma que evita los choques estructurales que comúnmente están asociados con efectos secundarios, lo que garantiza un perfil terapéutico más seguro. En experimentos realizados con ratones, las nuevas moléculas mostraron efectos analgésicos destacados en pruebas de dolor agudo, inflamatorio y neuropático.

Los ratones no presentaron signos de tolerancia ni adicción después de siete días de administración continua. Además, los compuestos generaron muchos menos efectos secundarios en relación con la temperatura corporal y el movimiento en comparación con los fármacos tradicionales de cannabis.

Un revisor calificó el artículo como un «trabajo elegante» y destacó que es el primero en diseñar de forma racional un agonista sesgado del receptor CB1. La nueva molécula representa una alternativa potencial que preserva los beneficios médicos del cannabis mientras evita sus riesgos narcóticos.

El equipo tiene la intención de continuar con la investigación y avanzar hacia ensayos clínicos. «Nuestro objetivo es comprender los mecanismos de la enfermedad, encontrar dianas terapéuticas y desarrollar fármacos eficaces para, en última instancia, aliviar el sufrimiento de los pacientes», expresó Li.

Fuente: cadena3.com