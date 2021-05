Esta es la razón por la que no tienes recuerdos de tu infancia según la ciencia

Un experimento con bebés encontró que el cerebro en etapas tempranas se dedica a almancenar información y no recuerdos

Muchas personas generalmente no tienen recuerdos de su infancia. Los recuerdos que generalmente se poseen provienen de la etapa de la adolescencia, si te has preguntado ¿por qué no puedes recordar los eventos de tu infancia?, un estudio ha encontrado el por qué.

El estudio realizado por Nick Turk-Browne, profesor de psicología de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, encontró que los recuerdos de la infancia no son comunes, sin embargo, si se almacena información aprendida durante ese periodo como lengua materna, a caminar, los objetos y los alimentos, y los vínculos sociales.

El estudio se realizó al evaluar el hipocampo de 17 bebés que tenpian una edadd de 3 meses a dos años mientras se les mostraban dos grupos de imágenes en una pantalla.

El hipocampo es un área del cerebro que es esencial para codificar la memoria.

Un grupo de imágenes que se mostraron al bebé incluía una secuencia estructurada que contenía patrones ocultos que se podían aprender. El otro grupo de imágenes aparecía en un orden aleatorio que no se podía aprender.

Tras ver ambos grupos de imágenes varias veces, el hipocampo del bebé respondía con más fuerza al grupo de imágenes estructuradas que al aleatorio.

Los hallazgos sugieren que, a medida que los bebés ganan experiencia vital, sus cerebros buscan unos patrones generales que los ayudan a comprender y a predecir el ambiente circundante, según Turk-Browne.

Esto ocurre aunque el cerebro de un bebé todavía no es capaz de guardar de forma permanente recuerdos específicos, según los hallazgos, que se publicaron en la edición del 21 de mayo de la revista Current Biology.

Esto podría deberse a que adquirir un conocimiento general (por ejemplo, los patrones de sonidos que conforman las palabras de un idioma) podría ser más importante para el bebé que retener recuerdos específicos, sugirieron los investigadores.

El tamaño del hipocampo se duplica en los dos primeros años de vida, y al final desarrolla las conexiones necesarias para guardar los recuerdos, anotó Turk-Browne.

“A medida que ocurren estos cambios en los circuitos, al final obtenemos la capacidad de guardar los recuerdos”, apuntó. “Pero nuestra investigación muestra que aunque no podamos recordar las experiencias infantiles más adelante en la vida, de cualquier forma se están registrando de una forma que nos permite aprender de ellas”.

Fuente: debate.com.mx