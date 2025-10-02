El corazón del reciclaje: Extrusoras monohusillo vs. doble husillo de ocasión como motor de la economía circular

La transformación del plástico, de residuo a recurso, atraviesa una fase crítica: la extrusión. Este proceso, que implica la fusión, mezcla y transformación del material en gránulos reutilizables (granza), constituye uno de los pilares fundamentales de la economía circular industrial. La elección de la maquinaria adecuada —particularmente entre extrusoras de monohusillo y doble husillo— tiene un impacto significativo en la eficiencia, calidad y versatilidad de las plantas de reciclaje.

Empresas especializadas en maquinaria de ocasión, como Gester, ofrecen una solución clave para que las industrias accedan a esta tecnología esencial, que a menudo representa una inversión inicial considerable. La opción de maquinaria de ocasión, sin embargo, proporciona una alternativa financieramente más viable.

Extrusoras monohusillo: Eficiencia y simplicidad

La extrusora de plástico monohusillo ha sido históricamente la opción más empleada en la industria del reciclaje de plásticos. Con un diseño relativamente simple, que utiliza un único tornillo rotatorio dentro de un barril, este sistema funde, mezcla y transporta el polímero hasta la boquilla para su posterior moldeado.

Características clave

Principio de funcionamiento: Fusión y transporte mediante un único tornillo.

Materiales ideales: Plásticos homogéneos y limpios como HDPE, PP, PS y film de PE.

Función principal: Peletizado de gran volumen y extrusión directa de perfiles.

Ventaja operativa: Alta eficiencia energética en polímeros homogéneos y menores costos de mantenimiento.

En el mercado de maquinaria de ocasión, las extrusoras monohusillo reacondicionadas por empresas como Gester representan una opción asequible y efectiva. Son especialmente adecuadas para proyectos que se centran en el reciclaje de un solo tipo de plástico o residuos post-industriales, donde la homogeneidad del material es esencial.

Extrusoras de doble husillo: Versatilidad para materiales complejos

Las extrusoras de doble husillo, tanto co-rotantes como contra-rotantes, operan con dos tornillos entrelazados. Este diseño más complejo permite una mezcla y cizallamiento superior al de las extrusoras de monohusillo, lo que las convierte en una opción ideal para materiales más complejos.

Características clave

Principio de funcionamiento: Fusión y transporte mediante dos tornillos entrelazados.

Materiales ideales: Materiales heterogéneos, contaminados y con aditivos, como PVC, compuestos con cargas y plásticos post-consumo.

Función principal: Mezcla intensiva, desgasificación y reacciones químicas (reciclaje avanzado).

Ventaja operativa: Capacidad para procesar materiales problemáticos y generar compuestos de alta calidad.

Este tipo de maquinaria es fundamental para proyectos de reciclaje avanzado que implican plásticos post-consumo de baja calidad, los cuales suelen contener humedad, tintas o mezclas de polímeros. Las extrusoras de doble husillo proporcionan una desgasificación eficiente, eliminando los volátiles que pueden afectar la calidad del producto final.

La estrategia de inversión en maquinaria de ocasión

La disponibilidad de extrusoras monohusillo y doble husillo reacondicionadas en el mercado de ocasión, acompañada de garantía y soporte técnico (como el que ofrece Gester), se ha convertido en un factor decisivo para muchas empresas en la industria del reciclaje.

Para reciclaje básico (Monohusillo): La adquisición de maquinaria de ocasión reduce significativamente los tiempos de amortización y los riesgos asociados a la inversión inicial. Esto permite a las empresas comenzar rápidamente la producción de gránulos de alta calidad a partir de flujos de residuos limpios, con un coste mucho menor.

Para reciclaje avanzado (Doble husillo): Dada la alta inversión que requieren las extrusoras de doble husillo nuevas, la opción de maquinaria de ocasión facilita a muchas empresas el acceso a tecnologías de compounding y reprocesamiento de materiales complejos. Esto abre nuevas oportunidades en el reciclaje de plásticos técnicos y de alto valor añadido.

Las extrusoras reacondicionadas no solo son una alternativa más asequible, sino también una puerta de entrada a tecnologías avanzadas. Al democratizar el acceso a sistemas especializados como las extrusoras de doble husillo, se acelera la capacidad de la industria para gestionar flujos de residuos cada vez más complejos, facilitando la transición de una economía lineal a un modelo verdaderamente circular.

Este enfoque no solo optimiza los recursos y reduce costes, sino que también impulsa la innovación y mejora la sostenibilidad dentro del sector del reciclaje, consolidando así el futuro de una economía circular más eficiente y rentable.

Fuente: noticiasdelaciencia.com