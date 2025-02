El ADN rastrea hasta el Caúcaso el origen de las lenguas indoeuropeas

Un análisis de ADN antiguo ha descubierto en el Caúcaso una nueva pieza del rompecabezas sobre dónde se encuentra el origen de la familia de lenguas indoeuropeas.

Científicos del Departamento de Antropología Evolutiva de la Universidad de Viena en colaboración con la Universidad de Harvard, analizaron el ADN antiguo de 435 individuos de yacimientos arqueológicos de toda Eurasia entre 6400 y 2000 a. C. y descubrieron que una población recién reconocida del Cáucaso y el Bajo Volga puede conectarse con todas las poblaciones de habla indoeuropea. El nuevo estudio se publica en Nature.

Las lenguas indoeuropeas (IE), que suman más de 400 e incluyen grupos importantes como la germánica, la romance, la eslava, la indoiraní y la celta, son habladas por casi la mitad de la población mundial actual. Originaria de la lengua protoindoeuropea (PIE), los historiadores y lingüistas han estado investigando desde el siglo XIX sus orígenes y su difusión, ya que todavía existe una brecha de conocimiento.

Estudios genéticos anteriores habían demostrado que la cultura Yamnaya (3300-2600 a. C.) de las estepas póntico-caspias al norte de los mares Negro y Caspio se expandió hacia Europa y Asia central a partir de aproximadamente el 3100 a. C., lo que explica la aparición de «ascendencia esteparia» en las poblaciones humanas de toda Eurasia entre 3100 y 1500 a. C.

Estas migraciones desde las estepas tuvieron el mayor efecto en los genomas humanos europeos de cualquier acontecimiento demográfico de los últimos 5.000 años y se consideran en general el vector probable de la difusión de las lenguas indoeuropeas.

La única rama de las lenguas indoeuropeas (IE) que no había mostrado ninguna ascendencia esteparia anteriormente era la anatolia, incluido el hitita, probablemente la rama más antigua en separarse, preservando de manera única arcaísmos lingüísticos que se perdieron en todas las demás ramas de las IE.

Estudios anteriores no habían encontrado ascendencia esteparia entre los hititas porque, según sostiene el nuevo artículo, las lenguas anatolias descendían de una lengua hablada por un grupo que no había sido descrito adecuadamente antes, una población eneolítica que databa de 4500 a 3500 a. C. en las estepas entre las montañas del Cáucaso Norte y el bajo Volga.

Cuando se utiliza como fuente la genética de esta población del Cáucaso-Bajo Volga (CLV) recientemente reconocida, al menos cinco individuos en Anatolia que datan de antes o durante la era hitita muestran ascendencia CLV.

El nuevo estudio muestra que la población Yamnaya obtuvo aproximadamente el 80% de su ascendencia del grupo CLV, que también proporcionó al menos una décima parte de la ascendencia de los habitantes de Anatolia central de la Edad del Bronce, hablantes de hitita.

«El grupo CLV, por lo tanto, puede conectarse con todas las poblaciones de habla indoanatolia y es el mejor candidato para la población que hablaba indoanatolia, el antepasado tanto del hitita como de todas las lenguas indoeuropeas posteriores», explica en un comunicado Ron Pinhasi, del Departamento de Antropología Evolutiva de la Universidad de Viena.

Los resultados sugieren además que la integración de la lengua protoindoanatolia, compartida por los pueblos anatolios e indoeuropeos, alcanzó su apogeo entre las comunidades CLV entre 4400 a. C. y 4000 a. C.

«El descubrimiento de la población CLV como el eslabón perdido en la historia indoeuropea marca un punto de inflexión en la búsqueda de 200 años para reconstruir los orígenes de los indoeuropeos y las rutas por las que estos pueblos se extendieron por Europa y partes de Asia», concluye Pinhasi.

Fuente: europapress.es