El 43% de los ahorradores no invierten y solo guardan su dinero, perdiendo este su valor día a día

Cuando alguien piensa en su futuro, seguramente una de las primeras ideas que pueden aparecer es la de ahorrar dinero. Ahora bien, en estos momentos en México no sólo basta con guardar dinero sino que también va a ser necesario que se busque tener cierta rentabilidad con el capital.

Por ejemplo, de acuerdo a informes que fueron realizados por el Programa de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pudo ver que en el país prácticamente el 40% de los habitantes, de forma mensual, no ahorra ningún tipo de dinero. Pero por otro lado, un dato que puede ser más interesante aún, es que si se toma el 100% de los que sí ahorran, sólo casi el 44% toma el dinero, lo guardan y no generan con él ningún tipo de interés o rentabilidad. Estos datos brindados no son los más asombrosos, sino que hay uno más que puede impactar: aproximadamente el 32% de los mexicanos no están incluidos directamente en el sistema financiero, es decir, no están bancarizados, por lo que no pueden acceder a servicios de inversión de ninguna manera.

En México, según los últimos datos estadísticos, hay un número aproximado de 54 millones de personas que tienen una cuenta activa en un banco. Si bien no es un número pequeño, tanto las autoridades estatales como el sector privado, están trabajando para que cada vez más usuarios se vuelquen a utilizar el sistema financiero para invertir su dinero, lo que generaría también crecimiento en la economía. A los fines de la inclusión, fue que en el año 2019, cerca de 58 mil cajeros fueron instalados en todo el país y también se abrieron más de 16 mil nuevas sucursales de bancos.

Las opciones de inversión sin lugar a dudas son muchas, desde un un plazo fijo con la tasa más accesible hasta instrumentos que cotizan en la Bolsa, pasando claro por otras opciones intermedias como pueden ser los fondos de inversión que ofrecen casi todos los bancos. Cualquier usuario, en minutos, va a poder crearse una cuenta y elegir oportunidades como pueden ser los pagarés, en donde en muchos bancos se puede comenzar a invertir con sólo $100. Algo similar pueden realizar con Cetes Directo, en donde tendrán una rentabilidad con mucha seguridad a distintos plazos. Los fondos de inversión también son muy buenos, pudiendo elegir entre tasa fija o tasa variable, con el beneficio de que al dinero se lo puede retirar en el acto.

Las razones que cualquier persona va a tener para invertir son muchas. En primer lugar, es una forma con la que se cuenta para que el dinero no pierda su valor, es decir, no se produzca una pérdida del poder adquisitivo de ninguna familia. Por otro lado, puede ser una forma de pensar en el futuro, en un posible retiro por ejemplo, en donde se cuente con un patrimonio más importante que el actual. Y finalmente, puede ser una adecuada manera de crear un fondo que pueda servir en caso de una emergencia como puede ser la pérdida de un empleo o la reducción de los ingresos mensuales.