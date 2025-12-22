Descubren un ‘interruptor’ en el cerebro capaz de crear buenos y malos hábitos

Conoce los detalles de este estudio que abre nuevas oportunidades terapéuticas

Después de un día agotador, muchas personas repiten el mismo ritual casi sin pensarlo: una cerveza para relajarse, un cigarrillo tras el café o una recompensa rápida para aliviar el estrés.

Aunque estos comportamientos son conocidos por sus efectos negativos en la salud, el cerebro los refuerza con una eficacia sorprendente. Ahora, una investigación científica logró identificar uno de los mecanismos neuronales clave que explican por qué algunos hábitos se fijan tan rápido… y por qué cuesta tanto abandonarlos.

El hallazgo, realizado por investigadores de la Universidad de Georgetown y publicado en Nature Communications, pone el foco en una proteína poco conocida fuera del ámbito científico, pero crucial para entender el aprendizaje, la dopamina y las adicciones.

La proteína que acelera el aprendizaje de recompensas

Los científicos identificaron a la proteína KCC2 como un elemento central en la forma en que el cerebro construye asociaciones entre estímulos y placer. Su función principal es regular el equilibrio del cloruro en las neuronas, pero el estudio reveló que también actúa como un verdadero regulador del sistema de recompensa.

Cuando la actividad de la KCC2 disminuye, las neuronas encargadas de liberar dopamina —el neurotransmisor vinculado al placer y la motivación— se vuelven más activas. El resultado es un cerebro que aprende más rápido qué situaciones generan bienestar, incluso si esas conductas son perjudiciales a largo plazo.

Dopamina: el refuerzo que vuelve automáticos los hábitos

La dopamina no solo produce sensación de placer, sino que también marca qué experiencias merecen repetirse. El estudio mostró que una menor presencia de KCC2 provoca descargas más intensas y sincronizadas de dopamina, lo que amplifica el valor de ciertas experiencias cotidianas.

Así se explica por qué el cerebro puede asociar con tanta fuerza acciones simples —como tomar café— con hábitos específicos —como fumar—. Con el tiempo, el estímulo inicial basta para activar el deseo, incluso cuando la persona intenta dejar ese comportamiento.

Cómo las adicciones “secuestran” el cerebro

Según los investigadores, este mecanismo puede verse alterado por el consumo de sustancias y por trastornos complejos como la adicción, la depresión o la esquizofrenia. El abuso de drogas, por ejemplo, puede modificar la función de la KCC2, haciendo que el cerebro aprenda demasiado bien las asociaciones relacionadas con la sustancia.

Esto explica por qué algunas adicciones no dependen solo de la fuerza de voluntad: el sistema de aprendizaje queda biológicamente reforzado para repetir la conducta, aun cuando la persona sea consciente del daño que provoca.

El hallazgo que abre una puerta a nuevos tratamientos

La buena noticia es que comprender cómo funciona la proteína KCC2 abre nuevas oportunidades terapéuticas. Los investigadores sugieren que modular este “interruptor” cerebral podría ayudar a debilitar asociaciones perjudiciales y a restaurar patrones de aprendizaje más saludables.

Algunos fármacos, como ciertas benzodiacepinas, mostraron capacidad para influir en la coordinación neuronal, lo que podría convertirse en una vía futura para tratar adicciones sin limitarse únicamente al control del síntoma.

Fuente: cronista.com