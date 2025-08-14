Descubren que el ganado estuvo implicado en la propagación de una antigua cepa de peste hace miles de años

Hace aproximadamente 5.000 años, un tipo misterioso de plaga distinta de la responsable de la peste bubónica se propagó entre la gente de toda Eurasia

El patógeno que causa la peste ha sido identificado en un cadáver de oveja domesticada de 4.000 años de antigüedad, lo que sugiere que el ganado ayudó a transmitir una forma temprana y misteriosa de peste que circuló por toda Eurasia durante la Edad de Bronce Neolítica Tardía (LNBA), según un estudio publicado ayer en Cell.

Hace aproximadamente 5.000 años, un tipo misterioso de plaga distinta de la responsable de la peste bubónica se propagó entre la gente de toda Eurasia antes de desaparecer 3.000 años después, lo que dejó a los científicos curiosos sobre su probable origen zoonósico y transmisión, ha apuntado el equipo de estudio, dirigido por investigadores del Instituto Max Planck en Alemania.

Los investigadores estudiaron huesos y dientes de oveja excavados en Arkaim, un antiguo emplazamiento de la cultura Sintashta-Petrovka, conocida por la cría de ganado vacuno, ovino y equino en la estepa euroasiática occidental.

Hasta ahora, el genoma de la antigua bacteria Yersinia pestis, que no puede propagarse a través de pulgas como en la peste bubónica, había sido identificado sólo en antiguos humanos euroasiáticos debido a la falta de evidencia directa de ADN que vincule a los animales con infecciones humanas en la prehistoria.

“Arkaim nos ofreció un excelente lugar para buscar pistas sobre la peste: eran sociedades pastorales tempranas sin el tipo de almacenamiento de granos que atraería ratas y sus pulgas, y se han encontrado individuos Sintashta anteriores con infecciones por Y. pestis”, ha indicado Taylor Hermes, PhD, de la Universidad de Arkansas y el Instituto Max Planck, en un comunicado de prensa del instituto.

Muchas enfermedades infecciosas surgieron durante la prehistoria, coincidiendo con la domesticación animal, lo que brindó oportunidades de contagio a las personas, añadieron.

Por ejemplo, se cree que la domesticación de ovejas, cabras, cerdos y ganado vacuno, y su interacción con las personas, impulsaron la aparición de patógenos humanos mortales causantes de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la salmonelosis y el sarampión.

Las ovejas y los humanos probablemente no sean los principales propagadores de enfermedades

Una comparación del antiguo genoma de Y. pestis de la oveja con otros genomas antiguos y modernos reveló que el genoma de Y. pestis de la oveja coincidía estrechamente con uno que había infectado a un ser humano en un sitio cercano aproximadamente al mismo tiempo.

Recopilamos evidencia que respalda un escenario en el que el linaje LNBA, incapaz de transmitirse eficientemente a través de pulgas, se propagó desde un reservorio no identificado a las ovejas y probablemente a otros animales domésticos, lo que eleva el riesgo de infección humana.

“Demostramos que este antiguo linaje experimentó una degradación genética ancestral similar a la de los linajes actuales, pero evolucionó bajo presiones selectivas distintas, lo que contribuyó a su falta de diferenciación geográfica”, escribieron los autores.

“Recopilamos evidencia que respalda un escenario en el que el linaje LNBA, incapaz de transmitirse eficazmente a través de pulgas, se propagó desde un reservorio no identificado a las ovejas y probablemente a otros animales domésticos, lo que aumenta el riesgo de infección en humanos”, subrayan.

“En conjunto, nuestros resultados vinculan al ganado prehistórico con enfermedades infecciosas en humanos y muestran el poder de trasladar la paleomicrobiología al registro zooarqueológico”, concluyeron.

Pero es poco probable que las ovejas y los humanos hayan sido los principales propagadores de la enfermedad, porque hay ejemplos de genomas de LNBA Y. pestis casi idénticos al mismo tiempo, pero a miles de kilómetros de distancia, lo que, según los investigadores, es demasiado lejos para que los humanos o los animales terrestres enfermos puedan viajar.

Afortunadamente, la búsqueda de patógenos en restos animales antiguos apenas comienza, ya que los resultados de excavaciones anteriores están disponibles para estudios posteriores. “Creo que habrá cada vez más interés en analizar estas colecciones; nos brindan información que ninguna muestra humana puede ofrecer”, concluye el autor principal, Felix Key, del Instituto Max Planck.

