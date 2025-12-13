Descubren huellas de dinosaurios de más de 103 millones de años en el Amazonas

El Amazonas rompe paradigmas científicos: se descubrieron huellas de dinosaurios de hace más de 103 millones de años. Un registro inédito que reescribe la prehistoria sudamericana

Un equipo de investigadores de la Universidad Federal de Roraima (UFRR) ha confirmado la presencia de dinosaurios en la región amazónica, un descubrimiento que desafía la percepción científica sobre la capacidad de esta área para preservar registros fósiles. El hallazgo, que incluye más de diez huellas con una antigüedad superior a los 103 millones de años, sitúa a estos animales en un ecosistema que hasta ahora se consideraba inviable para la conservación de sus restos.

Las huellas fueron identificadas en el municipio de Bonfim, en el extremo norte de Brasil, cerca de la frontera con Guyana. Estas marcaciones se encontraron en una secuencia de rocas que pertenecen al período Jurásico-Cretácico, ofreciendo la primera constatación directa de que los dinosaurios también habitaron la Amazonía, a pesar de que ya se conocían fósiles en otras partes del país.

El análisis de las marcas reveló la presencia de distintos grupos de dinosaurios, lo que sugiere un ecosistema más diverso de lo que se había imaginado. Se identificaron rastros de rapaces, ornitópodos (herbívoros bípedos) y xireóforos (un linaje acorazado con placas óseas). Si bien no fue posible determinar especies exactas, la variedad de huellas conforma un mosaico inesperado que ha generado una respuesta inmediata en la comunidad paleontológica.

Un ecosistema propicio para la conservación

El descubrimiento ha impulsado la búsqueda de explicaciones sobre cómo esta zona de la Amazonía resistió la erosión, los cambios de nivel del agua y la intensa dinámica geológica. El investigador Lucas Barros explicó que, en el período en cuestión, el área funcionaba como un valle húmedo con abundantes cauces fluviales y vegetación. El lodo recibía las pisadas de los animales y, al endurecerse con el tiempo, quedaba enterrado bajo nuevos sedimentos, transformándose en una roca resistente a la erosión.

La preservación también se vio favorecida por una franja de vegetación de sabana que aún existe en la cuenca del Tacutu. Esta área más abierta permitió que algunos afloramientos rocosos quedaran expuestos sin ser completamente cubiertos por la selva. Gracias a esta «ventana geológica», los investigadores no solo encontraron huellas, sino también fósiles de plantas, restos de invertebrados, troncos petrificados e impresiones de hojas.

La cronología de un hallazgo trascendental

La historia de este descubrimiento comenzó en 2014, cuando estudiantes de geología de la UFRR, dirigidos por el profesor Vladimir Souza, realizaron las primeras observaciones. Debido a la falta de especialistas en paleoecología y equipos, y para proteger la investigación de posibles apropiaciones, el hallazgo se mantuvo en reserva durante años.

En 2021, Lucas Barros retomó el material con el apoyo del paleontólogo Felipe Pinheiro, de la Universidad Federal de Pampa (Unipampa). Ambos combinaron trabajo de campo con técnicas modernas como la fotogrametría para crear modelos 3D de alta precisión. Estas herramientas permitieron a Barros ampliar la búsqueda y detectar nuevos afloramientos, transformando lo que se creía un conjunto aislado en un yacimiento vasto y prometedor. Se estima que la cuenca del Tacutu podría contener cientos de huellas aún sin analizar.

La investigación enfrenta desafíos, como el acceso a sitios prometedores ubicados en propiedades privadas, donde los ganaderos temen disputas territoriales. A pesar de estas dificultades, el equipo avanza en acuerdos para continuar las exploraciones de manera responsable. La posibilidad de que la Amazonía albergue un capítulo paleontológico tan extenso obliga a replantear el mapa fósil de Sudamérica, revelando un pasado más profundo de lo que se imaginaba bajo la selva.

Fuente: diariocronica.com.ar/