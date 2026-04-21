Descubren en Rumanía una megaestructura de hace 6.000 años cuyo uso sigue siendo un misterio

No es una casa ni un templo claro, pero su tamaño y ubicación han desconcertado a los arqueólogos: esta estructura de 6.000 años podría cambiar lo que se sabía sobre una de las culturas prehistóricas más estudiadas de Europa

Arqueólogos que trabajan en el noreste de Rumanía han descubierto una “megaestructura” de unos 6.000 años de antigüedad que podría cambiar lo que se sabía sobre la organización de la cultura Cucuteni-Trypillia.

El hallazgo se ha producido en el yacimiento de Stăuceni-Holm, donde las excavaciones han sacado a la luz un edificio de unos 350 metros cuadrados, muy superior al tamaño habitual de las viviendas de la época.

Por sus dimensiones y por su ubicación en una zona destacada del asentamiento, los investigadores descartan que fuera una casa y creen que pudo tener una función colectiva.

La construcción que descoloca a los arqueólogos

El asentamiento estaba formado por unas 45 viviendas rodeadas de fosos y empalizadas. En ese contexto, esta estructura rompe por completo con lo habitual, tanto por su tamaño como por su posición dentro del poblado.

Lo llamativo es que aparece en una cultura que, hasta ahora, no ofrecía señales claras de jerarquía. No se han encontrado palacios, ni tumbas de élite, ni grandes diferencias entre viviendas, lo que había llevado a interpretar estas comunidades como bastante igualitarias.

Por eso, la existencia de un edificio así abre una pregunta incómoda: quizá estaban más organizadas, y de una forma más compleja, de lo que se pensaba.

Las excavaciones han permitido reconstruir parte de la construcción, levantada con postes de madera, un suelo de troncos cubiertos de arcilla y una zanja de cimentación.

Pero casi resulta más importante lo que no se ha encontrado: no hay hornos, ni señales de vida doméstica, ni una acumulación destacable de objetos, lo que refuerza la idea de que no se trataba de una vivienda.

Sí han aparecido restos vegetales, como cereales o frutas, que apuntan a una actividad puntual difícil de precisar.

La datación sitúa el edificio entre los siglos XL y XXXIX a. C., un margen que además no encaja del todo con la cronología que se manejaba hasta ahora para esta cultura.

Los investigadores creen que pudo ser un espacio comunal para reuniones o para gestionar la vida del asentamiento, aunque tampoco descartan un uso simbólico o ceremonial.

También se plantea que refleje los primeros indicios de una organización social más compleja, una posibilidad que, de momento, sigue abierta.

Fuente: larazon.es