Déjà vu: ¿Por qué sucede?, ¿puede la ciencia explicarlo?

¿He estado aquí antes?, ¿Nos hemos parado en este lugar exacto mientras me dijiste estas mismas palabras en algún momento del pasado?, ¿No he visto ya a este gato pasar por este mismo pasillo? Lamento decirte que no eres Mhoni Vidente

Seguro has experimentado esta sensación de que atraviesas por un momento muy random, puede ser una charla con tus amigos, o ver una película en el sofá. Pero justo tu cerebro te indica que este instante ya lo habías vivido antes, y es como si predijeras lo que sucede por unos segundos. Bueno, lamento decirte que no, no eres vidente como Mhoni Vidente.

Déjà vu: ¿habilidad o peligro?

Eso que pasa se le llama Déjà Vu y es más común de lo que te imaginas. Todos en algún momento lo hemos vivido y ha sido tan extraño como la primera vez. Varios psicólogos han intentado comprender de qué trata, por qué vivimos un déja vu, y las causas están muy lejos de tratarse de algún sexto sentido o algo paranormal.

Algunos piensan que el déjà vu es una señal de que estás recordando una experiencia de una vida pasada. ¡Escalofriante! Carrie-Anne Moss, como Trinity en la trilogía de Matrix, nos dice (y Keanu Reeves como Neo) que el déjà vu es un ” fallo en Matrix “, la realidad simulada que mantiene a la humanidad inconsciente de que las máquinas inteligentes se han apoderado del mundo. Esa explicación es perfecta para la ciencia ficción cyberpunk, pero no nos da ninguna explicación científica del fenómeno.

Esta sensación del déjà vu se encuentra asociada con el misterio o paranormal, porque es sumamente efímera e inesperada, es decir, ocurre en momentos insólitos. Diversos científicos han optado por trucos como la hipnosis o la realidad virtual para descubrir el significado detrás de esta sensación, ¿A qué conclusión han llegado? bueno, no es nada sobre cyberpunk. Eso es seguro.

¿Qué significa vivir un Déjà vu?

Hay un montón de teorías que pretenden dar claridad sobre por qué nuestros recuerdos podrían hacernos una mala jugada. Expertos han explicado que se trata de una especie de corto circuito en el cerebro que traslada a largo plaza, en lugar de dirigirnos a la memoria a corto plazo, hecho por el que nos sentimos sumamente extraños y desconcertados.

Crystal Raypole, experta en salud mental ha explicado en la revista Healthline que el déjà vu está más asociado con la demencia o pérdida de la memoria. Ella afirma que “algunas personas que viven con demencia, incluso pueden crear recuerdos falsos en respuesta a sus experiencias repetidas, explicadas como déjà vu.

La también psicóloga afirma que este juego de la mente también es sinónimo de que la persona padece insomnio, por lo que su cerebro no está concentrado en lo que hace, y tiene esta sensación de que lo ha vivido antes. A ello se agrega síntomas más crónicos como la ansiedad e incluso la depresión.

No es extraño que en las películas de terror psicológico nos dibujen personajes depresivos como sinónimo de prever el futuro. La verdad es que estos padecimientos les preparan malas jugadas en el cerebro que los hace pensar que viven un Déjà vu. Si embargo, no deja de ser extraño cada vez que sucede.

Fuente: heraldodemexico.com.mx