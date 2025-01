Científicos de universidad china descubren tatuajes en momias de cultura de Perú más antigua que los Aztecas: se analizaron 100 cuerpos

Un equipo de investigadores internacionales, liderado por el paleobiólogo Dr. Michael Pittman de la Universidad China de Hong Kong, descubrió tatuajes ocultos en momias de una cultura preinca ubicada en la costa central del Perú. Utilizando tecnología láser avanzada, lograron identificar diseños intrincados en la piel momificada de cuerpos que datan de aproximadamente el 1250 D. C, casi 100 años antes de la fundación de los Aztecas.

Esta antigua civilización, reconocida por su refinada cerámica y textiles, sorprendió a los investigadores por su habilidad en el arte corporal. Los diseños descubiertos incluyen motivos geométricos que podrían haber tenido significados religiosos o simbólicos, aunque se desconoce cómo se realizaron por su extrema calidad.

Tatuajes en momias del año 1.200, pertenecientes a la cultura Chancay. Foto: ANDINA/Thomas G. Kaye, Judyta Bak, Henry William Marcelo y Michael Pittman.

Científicos de la Universidad de Hong Kong revelan tatuajes en momias de cultura Chancay

El estudio, liderado por el Dr. Michael Pittman, utilizó escaneo láser de alta resolución para analizar alrededor de 100 momias pertenecientes a la cultura Chancay. Este enfoque no invasivo permitió detectar pigmentos ocultos en la piel momificada, preservando al mismo tiempo su integridad.

Según indicó para Associated Press (AP), la tinta negra usada no es visible a simple vista, por lo que tuvieron que recurrir a esta tecnología para que la dermis emita un leve brillo. Asimismo, el coautor Tom Kaye, investigador de la Fundación para el Avance Científico en Sierra Vista, Arizona, señaló que la precisión de las imágenes refleja una técnica sofisticada que hasta ahora había pasado desapercibida.

Los diseños encontrados incluyen figuras geométricas, como triángulos y rombos, que podrían estar relacionados con rituales religiosos o estatus social. Estas representaciones, según Deter-Wolf, experto en tatuajes precolombinos y arqueólogo en la División de Arqueología de Tennessee, se comparan con los tatuajes eléctricos realmente buenos de la actualidad.

El hallazgo también destaca la colaboración interdisciplinaria, integrando arqueología, tecnología y biología para ofrecer una mirada más completa de las sociedades precolombinas. Los resultados sobre las momias de Perú se dieron a conocer el lunes 13 de enero en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las momias tatuadas de Chancay no son la primera muestra de este tipo

El hallazgo de momias tatuadas no es un caso único en el Perú. En 2006, arqueólogos descubrieron a la Dama de Cao en el complejo arqueológico de El Brujo, al norte del país. Este sitio, ubicado entre los Andes y el océano Pacífico, albergaba los restos de una mujer que medía 1.45 metros y estaba cubierta de tatuajes de serpientes y arañas, diseños que podrían estar vinculados con su estatus religioso.

El equipo de arqueólogos encontró un fardo funerario de más de 100 kilogramos que contenía un ajuar impresionante, incluyendo 42 narigueras de oro y plata. Este descubrimiento marcó un antes y un después en el estudio de las culturas Mochica y precolombinas, demostrando que los tatuajes eran un elemento central de su cosmovisión.

¿Cuándo se desarrolló la cultura Chancay y Azteca?

La cultura Chancay floreció entre los años 1100 y 1400 en la costa central del Perú, según el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Esta civilización se destacó por su organización política, su destreza en la cerámica y su tejido de alta calidad. Por otro lado, la cultura Azteca o Mexica, de acuerdo con la Enciclopedia Iberoamericana, se desarrolló entre 1321 y 1521 en el centro del Valle de México, dejando un legado significativo en arquitectura, escritura y astronomía.

A pesar de sus diferencias geográficas y temporales, ambas culturas comparten un profundo respeto por el arte y la espiritualidad, aunque la antigua civilización mexicana sobrevivió hasta la llegada de los españoles a América, mientras la cultura chancay desapareció antes de la conquista española.

Fuente: msn.com