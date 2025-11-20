Científicos crean banco de células madres de adultos mayores de 100 años para descubrir el secreto de su longevidad

Un equipo de científicos de la Universidad de Boston logró un avance significativo en la investigación sobre la longevidad humana. Los investigadores crearon un biobanco con células madre pluripotentes inducidas (iPSC) a partir de sangre de personas centenarias . Este biobanco indaga los secretos detrás de una vida larga y saludable, y explora las diferencias biológicas que existen entre los centenarios y sus descendientes.

Las células madre pluripotentes inducidas son capaces de transformarse en cualquier tipo celular del cuerpo, lo que las convierte en una herramienta poderosa para estudiar diversas enfermedades y procesos biológicos. Con este nuevo biobanco, los investigadores pretenden analizar las características genéticas y epigenéticas que podrían contribuir a la longevidad, proporcionando nuevas pistas para mejorar la salud en la vejez.

Este avance promete no solo profundizar en los mecanismos biológicos del envejecimiento, sino también abrir nuevas vías para la medicina regenerativa y tratamientos que podrían prolongar la vida saludable. La investigación podría tener un impacto significativo en cómo entendemos el envejecimiento, las enfermedades asociadas a la edad y las diferencias biológicas entre generaciones.

Investigadores de la Universidad de Boston han creado un biobanco con células madre pluripotentes inducidas (iPSC). Foto: El Nuevo Herald

Creación de banco de células de centenarios

El banco de células de centenarios es un proyecto que podría marcar un antes y un después en nuestra comprensión del envejecimiento y la longevidad. A medida que la ciencia de la genética y la epigenética avanza, la creación de este tipo de biobancos será fundamental para desentrañar los secretos de una vida larga y saludable.

Al estudiar las células madre de personas centenarias, los investigadores pueden desentrañar los misterios de la biología detrás de una vida larga y saludable, ofrecer nuevas perspectivas sobre la prevención de enfermedades relacionadas con la edad, y desarrollar terapias regenerativas que podrían cambiar la forma en que Tratamos el envejecimiento en el futuro.

Objetivo del biobanco de células madre

El biobanco tiene varios objetivos que se centran principalmente en descubrir los secretos de la longevidad y las diferencias biológicas que existen entre los centenarios y sus descendientes:

Investigar las diferencias biológicas entre los centenarios y sus descendientes: un enfoque central del proyecto es estudiar cómo las células madre obtenidas de personas centenarias se comportan de manera diferente a las de sus descendientes. Esto permitirá a los científicos identificar factores biológicos, genéticos o epigenéticos que podrían contribuir a una vida más larga y saludable.

Estudiar los mecanismos biológicos de la longevidad : los investigadores pretenden identificar los mecanismos celulares y moleculares que permiten a los centenarios mantener una buena salud y evitar enfermedades relacionadas con la edad, como el Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Explorar la influencia de la genética y el ambiente : aunque la genética juega un papel fundamental en la longevidad, factores ambientales como la dieta, el ejercicio y las condiciones de vida también son importantes. Este biobanco ofrecerá una oportunidad única para estudiar cómo la interacción entre genética y entorno podría influir en la longevidad.

Desarrollar modelos de envejecimiento más precisos : utilizando las iPSC derivadas de las células de los centenarios, los científicos podrán crear modelos más fieles del envejecimiento humano, lo que facilitará el estudio de las enfermedades relacionadas con la edad.

¿Qué son las células madres pluripotentes inducidas (iPSC)?

Las iPSC son células que han sido reprogramadas para regresar a un estado pluripotente, lo que significa que pueden convertirse en casi cualquier tipo de célula en el cuerpo. Este tipo de células tiene un enorme potencial en la medicina regenerativa y en la investigación genética, ya que permite a los científicos estudiar diferentes tipos de células y tejidos sin necesidad de usar embriones.

Al crear iPSC a partir de la sangre de personas centenarias, los investigadores pueden observar de manera más precisa cómo las células de los centenarios funcionan de manera diferente a las de personas más jóvenes o sus descendientes, que podrían tener una longevidad más corta.

