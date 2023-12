Científicos calculan que el sistema inmune está formado por 1.8 billones de células

El estudio es el primero en su tipo. Los hallazgos abren nuevas posibilidades para diseñar terapias de modulación en el sistema inmune

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences afirma que el sistema inmunológico de los seres humanos está compuesto por 1.8 billones de células. Si fuera un órgano sólido pesaría lo mismo que el hígado, es decir, alrededor de 1.2 kilogramos. La estimación es la primera en su tipo.

El equipo de investigación llegó a esta conclusión luego de una investigación en tres fases. La primera consistió en recopilar datos útiles para determinar las diferentes densidades celulares (número de células por gramo de tejido) que participan en el sistema inmune. También recabaron información histológica.

En una segunda etapa reconocieron tejidos y fenotipos celulares complejos al estudiar imágenes de células a través de canales múltiples. La tecnología permite identificar diversos biomarcadores de forma simultánea. Por último, emplearon la técnica de deconvolución basada en patrones de metilación. Mediante herramientas computacionales, el método facilita el cálculo de la proporción de células que existen en un tejido concreto para identificar subpoblaciones celulares. Los resultados de las tres vías de investigación fueron validados de manera cruzada.

Los autores concluyeron que el sistema inmunológico en una persona prototípica tiene 1.8 billones de células. Representan el 0.2% de las unidades morfológicas presentes en todo el organismo.

“Alrededor del 75% de las células inmunitarias son linfocitos y neutrófilos, que se encuentran entre las células más pequeñas del cuerpo. Su masa celular sólo representa alrededor del 30% de la masa celular inmune total. Los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos, que son de tres a 10 veces más grandes, constituyen menos del 20% de las células inmunes, pero contribuyen a más del 60% de la masa total”, puntualiza el informe.

El 40% de estas células de inmunidad inespecífica se concentran en la médula ósea. Son en un 80% neutrófilos. El 39% se hospedan en el tejido linfático, en donde dominan los linfocitos. La piel, los pulmones y el tracto intestinal albergan un 3% cada uno.

Células inmunes en el hígado y su sorpresiva contribución

La acumulación de células inmunes en el aparato digestivo es menor a lo que se creía, según el estudio. No obstante, concentra el 70% de las células plasmáticas totales que son las encargadas de producir anticuerpos.

La investigación destaca la participación del hígado en la respuesta inmunitaria relacionada con la eliminación de antígenos que ingresan al cuerpo por vía digestiva. El órgano concentra el 70% de los macrófagos, encargados de extraer las células muertas y estimular la función protectora de otras. También retiene al 30% de todas las natural killer (conocidas como NK), glóbulos blancos que destruyen células anormales.

Los hallazgos ayudan a comprender mejor la distribución del sistema inmune. La información permitirá, en el futuro, encontrar vías para modular su funcionamiento con miras a diseñar terapias médicas relacionadas.

“La caracterización de la distribución de las células inmunes revela tendencias comunes en la organización de los tejidos y diferencias específicas de los mismos. Nuestras conclusiones resaltan la naturaleza compleja del sistema inmunológico y podrían conducir a la identificación de los principios que gobiernan su organización y funcionamiento”, aseguran los autores.

Fuente: es.wired.com