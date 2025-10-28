Arqueólogos descubren una tumba de 5.000 años de antigüedad en Málaga repleta de tesoros antiguos: ‘Está increíblemente bien conservada’

Investigadores desenterraron recientemente una tumba monumental de piedra de 5.000 años de antigüedad en Málaga que alcanza una impresionante longitud de 13 metros. Mejor aún, está increíblemente bien conservada y repleta de artefactos.

“Podríamos estar hablando de uno de los dólmenes más monumentales y completos de toda Andalucía”, declaró Serafín Becerra, profesor de la Universidad de Cádiz, en un comunicado desde la universidad. Un dolmen se refiere a la estructura de piedra de estilo megalítico descubierta en el yacimiento.

La importancia del descubrimiento

El codirector del proyecto, Eduardo Vijande, coincidió. “El verdadero potencial de esta estructura”, afirmó, “radica en su extraordinario estado de conservación, que nos permitirá comprender en detalle los estilos de vida y las creencias de estas comunidades”.

La tumba de piedra no solo es larga, sino también compleja. Con losas ortostáticas (definidas como piedras verticales) de más de 1,8 metros de altura, el yacimiento presenta varios compartimentos internos, cada uno con el potencial de ampliar nuestra comprensión de las prácticas funerarias en el sur de la Península Ibérica durante el tercer milenio a. C.

Una vez dentro, los investigadores localizaron varias salas contenedor «prestigiosas» que albergaban huesos de difuntos y una variedad de ajuares funerarios, desde exóticas materias primas como marfil y ámbar hasta conchas marinas y lo que el equipo denomina «sofisticadas piezas de sílex». La colección de sílex incluye puntas de flecha, hojas de gran formato y una «alabarda excepcional» (un arma similar a un hacha de dos manos).

A lo largo de varias temporadas de excavación, los investigadores localizaron múltiples salas contenedor (conocidas como osarios), lo que demuestra que el yacimiento probablemente fue un cementerio colectivo.

“Todo el dolmen estaba cubierto por grandes losas horizontales de piedra, y sobre esta cubierta había un túmulo un montículo artificial de arena y pequeñas piedras”, explicó a Live Science Eduarda Vijande Villa, profesora asociada de prehistoria de la Universidad de Cádiz y codirectora de las excavaciones.

Además de ofrecer una visión de los tipos de herramientas y bienes culturales utilizados hace 5000 años, Juan Jesús Cantillo, profesor de la Universidad de Cádiz, afirmó que “la presencia de conchas marinas en una zona de interior refleja la importancia del mar como elemento de prestigio y la existencia de redes de intercambio a larga distancia”.

La utilización de dólmenes en la naturaleza

El uso de dólmenes no se limitó únicamente al sur de la Península Ibérica, sino que ha surgido a lo largo de la historia en diversas épocas y regiones del mundo. En algunos casos, los yacimientos eran más que simples tumbas. Algunos tenían un importante significado cultural o ritual, otros servían como refugio o como marcadores territoriales clave que delimitaban la propiedad de la tierra.

Los dólmenes famosos se extienden desde Europa hasta Asia, pero nuevos descubrimientos continúan ampliando nuestra comprensión de su creación. Algunos de los dólmenes más conocidos de Europa incluyen el Dolmen de Guadalperal, en España, de 7.000 años de antigüedad —conocido como el «Stonehenge español» y que suele estar sumergido, aunque reaparece en épocas de sequía— y la Piedra de Arturo, en Inglaterra, de 5.000 años de antigüedad, que cuenta con nueve piedras verticales con un peso estimado de 27 toneladas.

