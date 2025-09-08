Arqueólogos descubren sitio que podría ser más antiguo que Göbeklitepe

Las excavaciones de segundo año en Mendik Tepe revelan edificaciones de diversos tamaños con piedras de pie más pequeñas y no en forma de T, que difieren de los famosos monumentos neolíticos.

Las excavaciones en Mendik Tepe en Turquía entraron en su segundo año bajo el liderazgo del Profesor Dr. Douglas Baird del Departamento de Arqueología de la Universidad de Liverpool, con un enfoque en las funciones de las edificaciones recién expuestas y características arquitectónicas que podrían ser anteriores a Göbeklitepe y Karahantepe, según informa Hurriyet Daily News. El trabajo de campo comenzó en 2024.

El año pasado, los investigadores identificaron estructuras pequeñas de alrededor de tres metros de diámetro, medianas de cuatro a cinco metros y edificios mucho más grandes. «El año pasado, abrimos algunas trincheras, una detrás de mí, por ejemplo, y comenzamos a descubrir edificaciones inmediatamente», dijo Baird. «Entonces, nuestro plan para este año era tratar de entender estas diferentes edificaciones y por qué eran de diferentes tamaños», señaló. «Esperamos descubrimientos emocionantes. Creo que una de las cosas interesantes que estamos empezando a ver es que este sitio no es exactamente igual a las cosas que encontramos en Göbekli o Karahan», agregó.

Una de las diferencias más notables entre Göbeklitepe y Karahantepe es la ausencia de grandes monolitos en forma de T; los investigadores documentaron piedras de pie más pequeñas y no en forma de T. «Aquí, parece que tenemos pilares, pero son más pequeños y no tienen forma de T. Por lo tanto, ya hay características interesantes en la arquitectura que son un poco diferentes», dijo Baird.

El sitio se encontraba en un vecindario rural y fue descubierto por Fatma Şahin, la directora de excavaciones de Çakmak Tepe. Hallazgos similares se reportaron en Çakmak Tepe, a unos cinco kilómetros de distancia, y ambos sitios podrían ser más antiguos que otros asentamientos en Hills de Piedra, según T24.

Baird dijo que el asentamiento probablemente data del comienzo mismo del Neolítico y podría ser ligeramente más antiguo que Göbeklitepe y Karahantepe. Señaló que el trabajo contribuyó a entender cómo comenzó el período Neolítico y la transición a la vida sedentaria. «En las excavaciones que realizamos el año pasado, surgieron muchos edificios. Algunos son grandes, otros pequeños. Este año, intentaremos comprender las razones de estas diferencias… Especialmente en una zanja, destaca la sólida y meticulosa artesanía de piedra de la construcción grande. Esto refuerza la posibilidad de que la estructura fuera para fines rituales», dijo Baird. El equipo buscaba determinar si las estructuras pequeñas servían para almacenamiento o preparación de alimentos, si los edificios de cuatro a cinco metros eran residenciales, y si los más grandes servían como residencias o estructuras rituales.

El Proyecto Stone Hills tiene como objetivo estudiar la historia neolítica de la región de Şanlıurfa. En ese contexto, los restos de aproximadamente 12,000 años de antigüedad de Göbeklitepe fueron descubiertos en 1963 por investigadores de las universidades de Estambul y Chicago, y el sitio fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2018.

