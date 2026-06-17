151 años después de Darwin, científicos descubren por fin cómo la Venus atrapamoscas caza a su presa en menos de un segundo

Un nuevo estudio resuelve un misterio que intrigó a Charles Darwin: cómo la Venus atrapamoscas consigue cerrar su trampa en menos de un segundo gracias a un mecanismo celular tan rápido que nunca se había observado en otra planta

La Venus atrapamoscas lleva más de un siglo fascinando a científicos y aficionados a la naturaleza. A diferencia de la inmensa mayoría de las plantas, capaces de crecer, orientarse hacia la luz o abrir sus flores a lo largo de horas o días, esta especie carnívora ejecuta uno de los movimientos más veloces de todo el reino vegetal. Basta con que un insecto roce unos diminutos pelos sensoriales para que la trampa se cierre a una velocidad sorprendente.

Esa rapidez extraordinaria llamó la atención de Charles Darwin, que en 1875 la describió como una de las plantas más maravillosas del mundo. El naturalista británico quedó cautivado por un organismo que parecía desafiar los límites habituales de la botánica. Sin embargo, ni siquiera él pudo explicar cómo era posible semejante despliegue de celeridad.

Desde entonces, generaciones de investigadores han intentado descifrar el mecanismo biomecánico que permite a la planta pasar de una posición abierta a otra cerrada en apenas unas décimas de segundo. Ahora, según cuenta Science, un equipo internacional cree haber encontrado la pieza que faltaba para completar el rompecabezas.

Darwin quedó fascinado por ella, pero no pudo explicar su secreto

La Venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) vive de forma natural en zonas pantanosas de Carolina del Norte y Carolina del Sur, en Estados Unidos. Su aspecto resulta inconfundible: dos lóbulos articulados rodeados por finas estructuras que recuerdan a unos dientes forman una especie de boca capaz de cerrarse sobre insectos desprevenidos.

Aunque suele aparecer en documentales, libros y jardines botánicos de todo el mundo, su comportamiento continúa siendo extraordinario. Las plantas no poseen músculos, carecen de un sistema nervioso comparable al de los animales y tampoco pueden desplazarse de un lugar a otro. Aun así, esta especie es capaz de reaccionar con una agilidad que parece impropia de un organismo vegetal.

Durante décadas, esa aparente contradicción alimentó uno de los debates más persistentes de la biomecánica vegetal: ¿qué fenómeno mecánico permite que la trampa se cierre tan deprisa?

Una cazadora capaz de actuar en menos de un segundo

La secuencia comienza cuando un insecto se aventura sobre la superficie interna de la trampa. Allí encuentra unos pequeños pelos sensoriales que funcionan como detectores de movimiento. Si la presa toca varios de ellos en un intervalo corto de tiempo, la planta interpreta que se trata de un organismo vivo y activa su sistema de captura.

Investigaciones anteriores habían demostrado que ese contacto desencadena una señal eléctrica que se propaga por la hoja. El fenómeno recuerda superficialmente a un impulso nervioso, aunque surge mediante procesos fisiológicos muy distintos a los de los animales.

No estaba claro cómo esa señal conseguía transformar una hoja abierta en una estructura cerrada en menos de un segundo, con una celeridad tan extrema para una planta.

Lo que seguía sin estar claro era cómo esa señal conseguía transformar una hoja abierta en una estructura cerrada en menos de un segundo. La celeridad observada resultaba tan extrema para una planta que muchos especialistas sospechaban que detrás debía de ocultarse un mecanismo excepcional.

El misterio que llevaba décadas dividiendo a los científicos

A medida que los estudios avanzaban, fueron apareciendo dos explicaciones rivales.

La primera proponía que el cierre dependía de un desplazamiento muy rápido de agua dentro de los tejidos de la hoja. Según esta hipótesis, el líquido se movería hacia determinadas células de la superficie externa, provocando cambios de volumen capaces de impulsar el movimiento.

La segunda defendía una idea diferente. En lugar de atribuir el fenómeno a corrientes internas de agua, sugería que las paredes celulares de la epidermis externa perdían rigidez de forma súbita. Esa modificación liberaría el potencial mecánico acumulado en la estructura de captura y desencadenaría el cierre.

Durante años, ambas interpretaciones convivieron sin que existieran pruebas definitivas capaces de inclinar la balanza hacia uno de los dos lados.

La clave estaba en la piel externa de la trampa

El nuevo trabajo, liderado por el físico Yoël Forterre y sus colaboradores, aporta la evidencia más sólida obtenida hasta ahora.

Los investigadores analizaron directamente las propiedades de las células situadas en la superficie externa de la hoja articulada que forma la trampa. Sus mediciones revelaron que, tras la activación del mecanismo de captura, esas células experimentan un ablandamiento repentino.

El hallazgo resulta crucial porque proporciona exactamente el tipo de cambio estructural que la segunda hipótesis predecía desde hacía años. El dispositivo vegetal no parece cerrarse porque grandes cantidades de agua atraviesen rápidamente los tejidos, sino porque determinadas células modifican de manera abrupta su comportamiento mecánico.

Tras la activación del mecanismo de captura, esas células experimentan un ablandamiento repentino.

Y esa diferencia cambia por completo la forma de entender uno de los movimientos más espectaculares del mundo vegetal.

Una velocidad nunca vista en el mundo vegetal

El descubrimiento resulta aún más sorprendente cuando se compara con otros procesos conocidos en las plantas.

Las células vegetales pueden modificar la rigidez de sus paredes para crecer, formar nuevos tejidos o adaptarse a cambios ambientales. Sin embargo, esas transformaciones suelen desarrollarse a lo largo de horas, días o incluso periodos más prolongados. Lo que observaron Forterre y sus colaboradores ocurre, por el contrario, en una escala temporal completamente distinta.

Las mediciones indican que la epidermis externa pierde firmeza prácticamente de forma instantánea después de que el mecanismo de captura reciba la señal de activación. Según los especialistas consultados por Nature, se trata de un fenómeno sin precedentes por la velocidad a la que se produce.

La importancia del hallazgo va más allá de la Venus atrapamoscas. Si los investigadores consiguen comprender cómo un organismo vegetal es capaz de alterar tan deprisa el comportamiento estructural de sus tejidos, podrían abrirse nuevas vías para entender procesos esenciales de la biología de las plantas.

La teoría del agua no superó la prueba

Para resolver una controversia que llevaba décadas abierta no bastaba con observar que los tejidos externos se reblandecían, sino que también era necesario descartar la explicación alternativa. Por ese motivo, el equipo realizó cálculos y mediciones destinados a determinar cuánto tiempo necesitaría el agua para desplazarse desde las capas internas de la hoja hasta la epidermis externa supuestamente responsable del movimiento.

Los resultados fueron contundentes. Según las estimaciones obtenidas, ese recorrido requeriría entre 30 y 150 segundos. El dispositivo depredador, en cambio, puede cerrarse en apenas una décima de segundo. Y la diferencia es demasiado grande para atribuir el fenómeno a un simple transporte de agua. La hipótesis hidráulica no consigue explicar semejante velocidad de respuesta.

La investigación no solo aporta evidencias a favor del ablandamiento celular, sino que también descarta la teoría del desplazamiento de agua.

De esta forma, la investigación no solo aporta evidencias a favor del ablandamiento celular, sino que descarta el principal competidor que intentaba explicar el funcionamiento de esta estructura cazadora.

Como un muelle cargado que se libera de golpe

La mejor forma de visualizar lo que sucede consiste en imaginar un muelle sometido a tensión. En realidad, esa comparación no está demasiado alejada de la física que gobierna el cierre.

En 2005, el propio Forterre y otros especialistas demostraron que los dos lóbulos que forman la boca de la Venus atrapamoscas permanecen abiertos en una configuración mecánicamente forzada. El conjunto almacena energía elástica, del mismo modo que lo hace una regla doblada o un resorte comprimido.

Mientras la planta espera la llegada de una presa, esa reserva permanece retenida. Cuando un insecto activa los pelos sensoriales, el sistema recibe la orden de iniciar el cierre. Lo que el nuevo trabajo demuestra es que ese reblandecimiento epidérmico actúa como el gatillo que libera toda la tensión acumulada.

El cambio de forma no se produce gradualmente, sino que la configuración pasa bruscamente de un estado estable a otro distinto. Como consecuencia, los lóbulos se invierten, curvándose hacia el interior y encerrando al animal.

La extraordinaria rapidez del movimiento no depende tanto de la fuerza generada en ese instante como del potencial elástico que el organismo llevaba almacenando previamente. Dicho de otro modo, la Venus atrapamoscas no mueve su mecanismo de captura como si fuera un músculo. Lo que hace es liberar de golpe una reserva mecánica acumulada con anterioridad.

Una solución elegante para un problema antiguo

La explicación también ayuda a entender por qué la Venus atrapamoscas ha desconcertado durante tanto tiempo a los científicos. Porque los organismos vegetales suelen apoyarse en procesos relativamente lentos: crecimiento, expansión celular, movimientos asociados a la luz o cambios progresivos de presión interna. Ninguno de esos mecanismos parece compatible con un cierre que se completa en décimas de segundo.

Esta especie carnívora resuelve el problema mediante una estrategia diferente. Acumula tensión elástica durante largos periodos y la libera únicamente cuando recibe una señal inequívoca de que una presa potencial se encuentra dentro de la trampa. Desde un punto de vista evolutivo, el sistema resulta extraordinariamente eficiente. El dispositivo permanece inmóvil la mayor parte del tiempo y solo ejecuta el movimiento cuando existe una probabilidad razonable de obtener nutrientes.

Por eso, más de 150 años después de las observaciones de Darwin, la Venus atrapamoscas sigue sorprendiendo a los investigadores. Bajo el aspecto de una planta aparentemente sencilla se esconde una sofisticada máquina biomecánica afinada por millones de años de evolución.

El penúltimo misterio de la Venus atrapamoscas

Aunque el nuevo estudio resuelve una de las preguntas más antiguas sobre esta planta carnívora, no pone fin a la investigación. De hecho, una vez identificado el responsable del cierre, surge un interrogante todavía más específico: ¿qué provoca exactamente el ablandamiento de las paredes celulares? Esa es la cuestión que sigue intrigando a Yoël Forterre y a sus colaboradores.

Han logrado demostrar qué ocurre en las células externas de la hoja articulada, pero todavía desconocen el proceso molecular que desencadena ese cambio en sus características mecánicas.

Tras años trabajando con más de un centenar de ejemplares, el equipo ha logrado demostrar qué sucede en las células externas de la hoja articulada, pero todavía desconoce el proceso molecular que desencadena ese cambio en sus características mecánicas. La situación puede parecer paradójica: los especialistas han identificado el fenómeno físico que permite el movimiento, pero aún ignoran la señal bioquímica que acciona el interruptor. Y precisamente ahí podría encontrarse el siguiente gran avance.

Una hipótesis apunta a un cóctel de enzimas

Las paredes celulares de las plantas no son estructuras rígidas y homogéneas, sino que están formadas por una compleja combinación de fibras resistentes inmersas en una matriz más blanda con propiedades similares a las de un gel.

Según una de las hipótesis que manejan los autores, la Venus atrapamoscas podría liberar determinadas enzimas tras detectar a una presa. Esas moléculas actuarían debilitando las uniones que mantienen cohesionados los distintos componentes de la pared celular. Como consecuencia, el tejido perdería firmeza de manera súbita y permitiría la liberación del potencial elástico almacenado.

La Venus atrapamoscas podría liberar determinadas enzimas tras detectar a una presa, que debilitarían las uniones de los componentes de la pared celular y el tejido perdería firmeza de manera súbita y permitiría la liberación del potencial elástico almacenado.

Por el momento, la propuesta sigue siendo especulativa. Sin embargo, constituye una explicación compatible con los resultados obtenidos y ofrece una dirección clara para futuras investigaciones, cuando resolver ese mecanismo molecular supondría completar prácticamente toda la cadena de acontecimientos que transforma el contacto de un insecto en uno de los movimientos más rápidos conocidos entre las plantas.

Lo que una planta carnívora puede enseñar a la ingeniería

El interés del hallazgo no termina en la botánica. Los especialistas creen que comprender cómo la Venus atrapamoscas modifica tan deprisa el comportamiento estructural de sus tejidos podría inspirar nuevas tecnologías.

Uno de los campos más prometedores es la robótica blanda, una disciplina que busca desarrollar dispositivos flexibles capaces de interactuar con su entorno sin recurrir a estructuras rígidas tradicionales. Y es que este organismo ofrece un modelo especialmente atractivo. En lugar de utilizar motores complejos, engranajes o sistemas hidráulicos sofisticados, almacena tensión elástica y la libera en el instante preciso mediante una modificación localizada de la rigidez de sus materiales. Reproducir una estrategia semejante permitiría diseñar mecanismos ligeros, eficientes y extraordinariamente rápidos.

Más allá de los robots, la idea también podría influir en el desarrollo de materiales inteligentes capaces de cambiar de forma cuando sus propiedades físicas se alteran bajo condiciones concretas.

Lo que hoy parece una curiosidad botánica podría acabar inspirando tecnologías futuras.

Más de 150 años después, Darwin seguiría haciéndose preguntas

Pocas plantas han sido estudiadas con tanta atención como la Venus atrapamoscas. Desde que Darwin quedó maravillado por su comportamiento en el siglo XIX, generaciones enteras de científicos han intentado comprender cómo funciona esta singular depredadora vegetal. Y, durante ese tiempo se han esclarecido numerosos aspectos de su biología. Sabemos cómo detecta a los insectos, cómo genera señales eléctricas, cómo captura a sus víctimas y cómo obtiene nutrientes de ellas. Ahora también conocemos el fenómeno biomecánico que permite el cierre ultrarrápido de la trampa.

Sin embargo, la historia no ha terminado. Los investigadores todavía desconocen qué orden molecular reciben las células externas para perder rigidez en el momento exacto en que una presa activa el sistema. Conque, además de poner a prueba la hipótesis del cóctel de enzimas —o descubrir un mecanismo distinto por completo—, falta saber con precisión cómo este organismo regula esa secuencia una y otra vez sin dañar sus tejidos. Y existe otra cuestión fascinante que sigue abierta: cómo transforma posteriormente los lóbulos cerrados en una cámara de digestión cuando captura animales de gran tamaño.

Además de poner a prueba la hipótesis del cóctel de enzimas o descubrir otra posibilidad, falta saber con precisión cómo este organismo regula esa secuencia una y otra vez sin dañar sus tejidos.

Quizá esa sea la lección más interesante de esta historia. Después de 151 años de observaciones, experimentos y debates científicos, la Venus atrapamoscas ha revelado uno de sus secretos más importantes. Pero, como suele ocurrir en ciencia, cada respuesta obtenida abre nuevas preguntas. Y son precisamente esas incógnitas las que siguen llevando a los especialistas al laboratorio cada mañana.

Fuente: muyinteresante.okdiario.com