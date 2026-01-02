Un hacker destapa una startup que gestionaba una gigantesca red de ‘influencers’ generadas por IA

En un reportaje de 404 Media, el pirata informático expuso el funcionamiento interno de la compañía de granjas de teléfonos

El pasado mes de octubre comenzó a circular información sobre Doublespeed, una startup respaldada por la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz. La compañía ofrece a sus clientes acceso a una gran red telefónica capaz de operar cientos de cuentas de redes sociales generadas con inteligencia artificial.

Ahora, según un reportaje de 404 Media, la empresa ha sido víctima de un hackeo que reveló no solo una cuenta aislada, sino todo el sistema de gestión de su granja de teléfonos. El ataque permitió obtener una visión detallada de cómo se manipulan las plataformas sociales a gran escala.

El hacker, que habló con 404 Media bajo condición de anonimato, aseguró: «Podía ver los teléfonos en uso, qué ordenadores los controlaban, qué cuentas de TikTok tenían asignadas, los proxys utilizados (con sus contraseñas) y las tareas pendientes. Incluso los enlaces para manejar cada dispositivo».

Cuentas con gran cantidad de publicidad encubierta

El atacante compartió una lista de más de 400 cuentas de TikTok administradas por la granja de Doublespeed, aproximadamente la mitad dedicadas a promocionar productos. Según el medio, la mayoría lo hacía sin indicar que se trataba de publicidad, lo que infringe las normas de TikTok y las regulaciones de la Comisión Federal de Comercio (FCC) de EE UU sobre anuncios digitales.

Las cuentas promocionaban una amplia gama de artículos, entre los que destacaban aplicaciones de aprendizaje de idiomas, suplementos, dispositivos de masaje, apps de citas y más. Un perfil bajo el nombre humano de Chloe Davis había publicado unos 200 vídeos de una mujer generada por IA promocionando un rodillo de masaje de la empresa Vibit.

El hacker señaló que notificó la falla a Doublespeed el 31 de octubre, pero aseguró que todavía tenía acceso al sistema de la compañía hasta fechas recientes. Por ahora, Doublespeed opera únicamente en TikTok, aunque planea expandirse a Instagram, Reddit y X. De concretarse, la influencia en redes sociales podría quedar aún más vinculada a quienes paguen por estos servicios.

Fuente: larazon.es