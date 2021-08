Tecnología para niños: consejos para padres en la era digital

¿Cómo afecta la tecnología para niños en su desarrollo? ¿Es positivo su uso o no? ¿Cómo se puede controlar el tiempo que pasan usándola? Estas son algunas dudas que siempre surgen entre mamás y papás cuando se saca el tema de las tablets, los smartphones y las consolas de videojuegos.

La realidad es que latecnología para niños es una gran herramienta si se le da el uso adecuado. Para eso es importante acompañar a los más pequeños en su uso, brindándoles opciones enriquecedoras, con límites y pautas.

La tecnología en los niños ventajas y desventajas

El uso de tecnología en los más pequeños siempre ha sido motivo de debate, y seguramente siempre lo sea. Por eso a esta altura lo que parece más viable es encontrar el equilibrio perfecto entre su uso y la desconexión.

Ventajas

1. Desarrollo de habilidades básicas

Existen una infinidad de aplicaciones educativas pensadas para cada momento del desarrollo de los más pequeños. Lo ideal es ofrecerles opciones que sean entretenidas para que adquieran conocimientos y habilidades mientras juegan.

Incluso hay apps que sirven para comenzar a enseñarles otros idiomas, como el inglés o portugués.

2. Elegir a qué tienen acceso

El uso de tablets, celulares y computadoras tiene infinidad de ventajas sobre la televisión. Lo principal es que se puede controlar la información a la que tienen acceso, las aplicaciones que usan y lo que pueden o no ver.

Existen varias apps que permiten tener el manejo de los dispositivos. Es necesario instalarlas y configurarlas dependiendo de las necesidades y permisos que se le quieran brindar a cada niño.

3. Acceso a la educación

Hoy en día, aunque puede parecer sorprendente, tener acceso a Internet continúa siendo un beneficio con el cual no todos pueden contar. A través de la computadora tienen la posibilidad de conectarse a las clases virtuales de la escuela o realizar algún curso a distancia.

Desventajas

1. El uso excesivo los aleja de otras actividades

Lo que se recomienda al ofrecerles a los niños cualquier tipo de tecnología es que sea con pautas y normas que se tengan que respetar. Esto incluye horarios y tiempo máximo de uso. El motivo de esto es que es sumamente importante que no dejen de lado la interacción física con otros niños, ni sus actividades por estar frente a una pantalla.

2. Estrés, ansiedad, irritabilidad y depresión infantil

El estrés, ansiedad, irritabilidad y depresión infantil pueden surgir en menores que están expuestos durante muchas horas al uso de tecnología. Además, puede tener un efecto negativo en el sueño.

3. Mala alimentación

Un hábito que se ve muchas veces es el de comer mientras se está sentado frente a una pantalla. Esto no es aconsejable, ni en chicos ni en grandes, ya que no se presta la atención que se necesita al proceso de comer. Esto lleva a que en ocasiones se coma en exceso.

Hay que encontrar un balance

Los niños de hoy nacen con la tecnología en la mano. Es por esa razón que es muy difícil mantenerlos alejados. Lo ideal es ofrecerlas y presentarlas como una opción entre muchas otras actividades y no como la única.

Por ejemplo, se puede armar una rutina e incluso un ‘contrato’ en el que se establezca en qué momentos se pueden usar los dispositivos tecnológicos, por cuanto tiempo y bajo qué circunstancias.

Es importante marcar y dejar en claro, no solo con palabras sino también en la práctica, que no están solos mientras se encuentren frente de una pantalla y que siempre se encuentran bajo observación. Esto hace que no crean que pueden hacer uso y abuso de éstas.