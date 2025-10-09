Se acabaron las estafas de anuncios falsos con famosos: así te protege la nueva herramienta de Meta

Las figuras públicas del Reino Unido y la UE ya han recibido las notificaciones en la aplicación para optar a esta protección

Hay diferentes tipos de estafas que podemos sufrir en internet, pero la suplantación de identidad de personas famosas o celebridades es cada vez más común. Los delincuentes crean cuentas falsas o anuncios, utilizando la imagen de gente relevante como gancho, con el objetivo de robar el dinero y los datos personales de los usuarios. El problema es que este engaño se está volviendo más difícil de detectar, por lo que las plataformas digitales se ven obligadas reforzar su seguridad o buscar nuevas formas de protección.

En este contexto, Meta ha empezado a utilizar tecnología de reconocimiento facial en la Unión Europea, incluida España, y en el Reino Unido para luchar contra este fraude. Tal y como informan desde el blog oficial de Meta, esta herramienta ya funciona en Facebook y se aplicara pronto a Instagram. Su funcionamiento es sencillo.

La tecnología de Meta que acaba con la suplantación de famosos

Lo que hace este sistema es comparar las fotos de perfil de cuentas sospechosas con las imágenes oficiales de las figuras públicas en las plataformas. Si detecta una coincidencia, la cuenta fraudulenta se elimina y lo mismo ocurre con los anuncios. Si encuentra uno que parece sospechoso, la tecnología analiza las imágenes y, si se confirma, el anuncio se bloquea. Además, cualquier dato que se utiliza para estas comprobaciones, se borra de inmediato y no se utiliza para nada más.

Meta ya anuncio a principios de año que este sistema también serviría para que los usuarios recuperaran cuentas hackeadas, además de para reducir los anuncios falsos que utilizan imágenes de celebridades. De hecho, afirman que en la primera mitad de 2025, las denuncias sobre este tipo de publicidad se redujo en un 22% en todo el mundo respecto la totalidad de impresiones publicitarias.

Las figuras públicas del Reino Unido y la UE ya han recibido las notificaciones en la aplicación para optar a esta protección. Aquellas que dieron su consentimiento, su inscripción se genera automáticamente, pero las que no lo hicieron tendrán que activarlo en la configuración de su cuenta. Meta asegura que las primeras pruebas con un pequeño grupo de celebridades y figuras públicas muestran resultados prometedores en cuanto a la velocidad y la eficacia ante un tipo de estafa que cada vez es más compleja.

Fuente: 20minutos.es