Revolucionaria batería para coches eléctricos: 500 km de autonomía con 15 minutos de carga

La nueva batería Phoenix, desarrollado por una startup china, tiene carga rápida y gran autonomía, además promete acabar con los problemas de los coches eléctricos en climas fríos.

Una startup china ha dado un paso de gigante en la industria de los vehículos eléctricos al presentar una batería que puede agregar 500 km de autonomía en tan solo 15 minutos.

Este avance supone una solución significativa para uno de los principales problemas de los propietarios de vehículos eléctricos: la pérdida de capacidad y autonomía en climas fríos.

Desde el surgimiento de la movilidad eléctrica, los propietarios de vehículos eléctricos han enfrentado diversos desafíos.

Uno de los problemas más destacados ha sido la disminución de la capacidad y la autonomía de las baterías en climas fríos. Sin embargo, la startup china Greater Bay Technology afirma haber encontrado la solución con su innovadora batería Phoenix.

La batería Phoenix utiliza materiales superconductores y tecnología de gestión térmica para calentar la batería de -20 °C a 25 °C en tan solo cinco minutos, lo que permite que la batería de iones de litio funcione normalmente y se cargue en solo seis minutos en cualquier clima.

En este sentido, Huang Xiangdong, cofundador y presidente de Greater Bay ha declarado: “Todos sabemos que la gama de vehículos eléctricos se ve muy afectada en las regiones frías, lo que hace que la experiencia del usuario sea terrible”,

“La batería Phoenix no solo aborda el largo tiempo de carga de los vehículos eléctricos, sino también otros puntos débiles. No importa si es un día caluroso o frío, el alcance de la batería Phoenix no se verá afectado”, asegura.

500 km de autonomía con solo 15 minutos de carga

Además, de un tiempo de carga reducido, esta batería ofrece una autonomía mejorada que permite una mayor flexibilidad en los viajes de larga distancia, con capacidad de agregar 500 km de autonomía en solo 15 minutos de carga.

Así, los propietarios de vehículos eléctricos ya no tendrían que preocuparse por encontrar estaciones de carga con tanta frecuencia, lo que mejoraría significativamente la conveniencia y la practicidad de los vehículos eléctricos en general.

Por el momento, esta batería está instalada en el SUV eléctrico V Plus de Aion de GAC, la tercera marca de vehículos eléctricos más popular en China detrás de BYD y Tesla.

Si bien, la compañía planea que la batería Phoenix alimente algunos vehículos eléctricos más de Aion el próximo año y está en conversaciones con otros fabricantes de automóviles para llevar su batería a otros coches eléctricos.

