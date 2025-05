Nuevo chip para inteligencia artificial con bajo consumo energético

Los sistemas de inteligencia artificial consumen muchos recursos y su gasto de electricidad es más que notable.

Teniendo en cuenta esto, unos ingenieros han desarrollado un chip para inteligencia artificial que logra el mismo rendimiento que los utilizados actualmente pero consumiendo solo la mitad de electricidad.

Este ahorro energético manteniendo la eficiencia de las operaciones se ha comprobado mediante pruebas realizadas con inteligencias artificiales del tipo de ChatGPT o Gemini.

El avance es obra de un equipo integrado, entre otros, por Ramin Javadi y Tejasvi Anand, ambos de la Universidad Estatal de Oregón en Estados Unidos.

Este trabajo de investigación y desarrollo ha contado con la ayuda de la DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos). La DARPA fue fundada por el gobierno de Estados Unidos en 1958. El logro más conocido de esta agencia fue la creación de ARPANET, una precursora de la actual internet pero centrada en comunicaciones militares.

Ramin Javadi y Tejasvi Anand presentaron un resumen de sus logros con el nuevo chip en el congreso CICC (Custom Integrated Circuits Conference) de 2025, organizado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), y celebrado este año en la ciudad estadounidense de Boston. La presentación llevó por título “A 0.055pJ/bit/dB 42Gb/s PAM-4 Wireline Transceiver with Consecutive Symbol to Center (CSC) Encoding and Classification for 26dB Loss in 16nm FinFET”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com