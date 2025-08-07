No es ciencia ficción: China reúne más de 100 robots humanoides y lanza un mensaje claro al mundo sobre el futuro (+ Detalles)

China está cada vez más cerca de diseñar el androide perfecto. Pese a que Terminator aún queda lejos, el gigante asiático está dispuesto a liderar la industria de los robots en lo que parece un relato de ciencia ficción.

Shanghái fue escenario de la mayor reunión de robots humanoides de su historia: más de 150 modelos en exhibición, en lo que fue algo más que una feria tecnológica. La World Artificial Intelligence Conference 2025 se convirtió en una suerte de declaración de intenciones: China no solo quiere participar en el futuro, quiere diseñarlo, y mientras revoluciona el transporte y la cada vez más pujante industria militar, señala a la fabricación de robots de consumo como nuevo escenario para lograr el éxito.

Durante cuatro días, más de 80 compañías especializadas mostraron prototipos que apuntan a un presente en aceleración. Al menos 60 modelos debutaron públicamente, dejando claro que la robótica humanoide ha salido del laboratorio y empieza a buscar su sitio en la vida cotidiana. Entre ellos destacó el nuevo brazo robótico de Dobot, que, alimentado por el modelo VLA de Tencent, integra visión, lenguaje y acción. Este sistema no solo ejecuta tareas: las entiende, se corrige y actúa con criterio propio.

Unitree sorprendió con androides capaces de practicar boxeo o caligrafía, y Deep Robotics mostró cuadrúpedos ya desplegados en fábricas y colegios. Keenon presentó a XMAN, orientado al sector servicios, y Cyborg Robotics llevó un modelo diseñado para trabajos industriales pesados.

Fuente: noticias24hrs.com.ve