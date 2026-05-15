Los investigadores coreanos dinamitan el sistema: crean una batería que funciona a base de contaminación

Un equipo de científicos de Corea del Sur ha presentado un avance que podría cambiar las reglas del juego del cambio climático. Investigadores de la Universidad Sungkyunkwan, en colaboración con expertos de las universidades de Ajou y Chungbuk, han diseñado un dispositivo capaz de generar energía eléctrica aprovechando la captura de gases de efecto invernadero.

El sistema creado se denomina Generador de Electricidad y Captura de Gas (GCEG), ya que transforma los propios residuos gaseosos en una fuente de combustible aprovechable. La investigación se publicó en la revista Energy & Environmental Science.

El estudio liderado por el profesor Ji-Soo Jang se centra en una arquitectura asimétrica que utiliza electrodos de carbono y materiales de hidrogel. A diferencia de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono convencionales, que suelen consumir mucha electricidad para funcionar, este invento coreano utiliza la adsorción de contaminantes como el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno para producir corriente de forma autónoma.

¿Cómo funciona la batería que se alimenta de polución?

La respuesta a este enigma tecnológico reside en la interacción física y química entre los gases y los componentes de la batería. Según los datos del artículo científico, el dispositivo integra un electrodo de papel de morera revestido de negro de humo con un hidrogel de poliacrilamida aplicado de forma asimétrica.

Cuando los gases tóxicos entran en contacto con el hidrogel, ocurre una redistribución de la carga eléctrica y una migración de iones que genera un flujo constante de energía. En términos sencillos, el sistema aprovecha el potencial de superficie resultante de la captura del gas para crear electricidad sin ayuda externa.

Esta plataforma autopropulsada utiliza los contaminantes atmosféricos como si fuesen el «combustible» de una pila convencional. El equipo de Corea del Sur destaca que, al exponer el generador a 50 ppm de dióxido de nitrógeno, se obtienen 0,8 voltios y una corriente de 55 microamperios.

Lo más interesante es que, mediante la conexión de varios dispositivos en serie y paralelo, la potencia escala hasta los 3,8 voltios y los 140 microamperios, lo que demuestra que su aplicación práctica a mayor escala es totalmente viable.

Una alternativa a los sistemas de captura tradicionales

Los expertos coreanos señalan que las rutas de procesamiento suelen ser complicadas y dependen de catalizadores de metales nobles muy caros. La propuesta basada en el GCEG elimina estas barreras al realizar la captura y la conversión de energía en una sola plataforma. El uso de hidrogeles, que actúan de forma selectiva ante diferentes gases, permite que la contaminación industrial se convierta en una ventaja operativa para las fábricas.

Basados en las simulaciones atómicas realizadas, los investigadores confirmaron que los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de gas y el hidrogel gobiernan la generación de potencia. Este mecanismo de exclusión catiónica permite que el dispositivo funcione de manera estable incluso durante 24 horas bajo un flujo de gas continuo.

Además, han probado su eficacia en entornos agrícolas reales, donde el sistema cosechó electricidad a partir de los óxidos de nitrógeno que emite la descomposición de los fertilizantes en el suelo.

El futuro de los dispositivos autoalimentados

¿Qué es lo que sigue ahora para esta batería alimentada por residuos? La versatilidad del diseño permite que se adapte para capturar tanto NOx como CO2 mediante modificaciones químicas específicas.

Por ejemplo, al añadir soluciones de aminas al electrodo, el equipo logró que la captura de dióxido de carbono también produjera una respuesta eléctrica medible. Esta adaptabilidad convierte al invento en una herramienta esencial para la futura infraestructura del Internet de las cosas (IoT).

De cara a la implementación comercial, el potencial es enorme, como:

Creación de sensores ambientales inteligentes que no necesiten pilas.

Instalación de paneles de reducción de emisiones en zonas industriales con generación de energía eléctrica propia.

Uso en dispositivos de seguimiento de bajo consumo, como etiquetas inteligentes con conexión Bluetooth.

El profesor Jang sostiene que «este enfoque marca un cambio de paradigma» pues los gases de efecto invernadero dejan de ser solo un problema de gestión para ser un recurso energético. Con la integración de materiales como los marcos metal-orgánicos, se espera que las próximas versiones del sistema superen las limitaciones de un solo uso y permitan ciclos completos de captura y liberación de contaminación.

Fuente: okdiario.com