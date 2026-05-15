El reto no es la tecnología, sino cambiar la mentalidad en las empresas

Resistirse a los procesos tradicionales detiene la productividad y la competitividad de las empresas

La transformación tecnológica en las empresas no solo conlleva retos técnicos, sino también culturales, debido al apego a procesos tradicionales y el temor a perder el empleo.

Sin embargo, para llevar a cabo la implementación tecnológica, las empresas tienen que considerar el bienestar de las personas, ya que “no se trata de recortar personal, más bien cómo se pueden dedicar a tareas de mayor valor”, explicó Eduardo Medina, director de tecnología en PCSAPI Little Caesars.

Mientras que, Francisco Téllez, director administrativo y financiero en Grupo Espinoza relató que uno de los principales retos fue convencer al Consejo de modernizar los sistemas ERP que estaban desactualizados.

Nuestros consultores tuvieron que hablar con el contador general de la empresa para convencerlo. Estaba totalmente en contra porque tenía dominado el sistema”, argumentó Franciso durante el evento Oracle Suite Connect.

Productividad y bienestar: el reto de digitalizar procesos

Mejorar la operación deja de ser una opción y se vuelve una estrategia y por eso, Raquel Marin, directora de finanzas en Toro Verde Educational Park Management, mencionó la necesidad de mejorar los procesos con automatización y digitalización de procesos , ya que uno de sus principales clientes es Walmart.

Al ser una startup con tres años de operación, explica que han crecido año con año. En 2023 operaban con 23 productos, actualmente manejan 400 y esperan cerrar el año con 600.

En este sentido, explica que para no tener fallas en la producción, tuvieron que actualizar sus sistemas, pero a la vez tratar con la incertidumbre del personal.

Estabamos presionados con el tiempo porque debíamos acabar antes de marzo por la temporada alta. Entonces la situación se vuelve un reto personal porque escuchas comentarios como: ‘me van a dejar sin trabajo’, lo que nos obligó a trabajar también en el cambio cultural”.

Unificación de la información en operaciones internacionales

Cuando una empresa tiene operaciones en varios países, el tema fiscal puede ser un reto al adecuarse a las normas de cada región. En el caso de Eduardo Medina, operar en distintos países implica adaptarse a regulaciones fiscales y administrativas diferentes.

En este contexto, expresó que el reto fue tratar con el área contable y fiscal para mejorar los sistemas, pero una de las soluciones fue involucrar al área de administración y finanzas para mostrarles los beneficios del cambio, así pudieron implementar el sistema NetSuite, de Oracle.

“Somos una empresa con presencia en cuatro países, por eso empezamos con uno (refiriéndose a la implementación) y después todo se volvió más sencillo porque teníamos una plantilla base para poder trabajar”.

Tecnología como ventaja competitiva

Los especialistas coinciden que el uso de herramientas tecnológicas no debe relacionarse con un cambio negativo, sino verlo como una optimización del tiempo que toman las tareas repetitivas.

Francisco Téllez comentó que las empresas deben ver a la tecnología como una herramienta para fortalecer la confianza del consumidor, especialmente en empresas internacionales que requieren mayor seguridad de la información.

Más allá de automatizar procesos, la verdadera transformación digital requiere estar acompañada con el cambio cultural de las organizaciones.

Fuente: eleconomista.com.mx