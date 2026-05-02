Las computadoras artesanales que combaten la tecnología actual: Cyberdeck

Mujeres en la red social tiktok impulsan la creación de dispositivos tecnológicos artesanales que impulsan la sostenibilidad, creatividad y autonomía

Últimamente en redes sociales se ha viralizado una nueva tendencia en el área tecnológica, donde usuarias de la red social tiktok, hacen un llamado a la creatividad con la creación de dispositivos personalizados llamados “cyberdecks”.

Estos dispositivos son consideradas computadoras portátiles hechas desde cero con materiales reciclados, generalmente construidas con componentes como computadoras de monoplaca como la Raspberry Pi, pantallas LCD pequeñas, baterías portátiles y teclados mecánicos.

Este fenómeno ha cobrado relevancia entre los usuarios de internet, donde comparten sus procesos de creación y decoración, además de dar consejos de programación básica para que los aparatos puedan funcionar a la perfección.

Esta tendencia tan única, busca convertirse en una postura donde las personas puedan decidir y controlar sobre la tecnología de uso diario, ya que puede convertirse en una maquina para escribir, un lector de libros digitales, un emulador de videojuegos retro, entre otros. Convirtiéndose en herramientas tecnológicas que no dependen de una conexión a internet.

Otro punto a destacar, es que en un área considerada mayormente liderada por hombres como lo es la informática, las mujeres quieren cambiar el juego creando nuevas estrategias para darle distintos usos a estos artefactos, buscando la comodidad e independencia en la era digital.

Si quieres unirte a esta tendencia, puedes empezar buscando aparatos tecnológicos que ya no usas como celulares, laptops, tablets, entre otros. Estos aparatos puedes reciclarlos para crear tu propio cyberdeck en casa.

Fuente: oem.com.mx