Irán pone a prueba su tecnología de siembra de nubes para provocar lluvias: en qué consiste

Las autoridades iraníes iniciaron este fin de semana operaciones de siembra de nubes para provocar lluvias, en un momento en que el país atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas, informaron los medios estatales.

“Hoy se llevó a cabo un vuelo de siembra de nubes en la cuenca del lago Urmía por primera vez en el año hidrológico, que comienza en septiembre”, indicó la agencia de noticias oficial Irna el sábado por la noche.

Este lago, el más grande de Irán, situado en el noroeste del país, ha menguado considerablemente debido a la sequía. Según Irna, se realizarán otras operaciones en las provincias de Azerbaiyán Oriental y Occidental.

La siembra de nubes consiste en pulverizar partículas, en particular yoduro de plata, en estas formaciones para provocar precipitaciones. El año pasado, Irán anunció que había desarrollado su propia tecnología en este ámbito. Irán, un país en gran parte árido, lleva años sufriendo sequías crónicas y olas de calor que se prevé empeoren con el cambio climático.

Según la agencia Irna, Irán vive actualmente “el otoño más seco de los últimos 50 años”. El servicio meteorológico nacional, citado por la agencia, afirmó que las precipitaciones de este año son un 89 por ciento inferiores a la media a largo plazo.

Sin embargo, Irna reportó el sábado precipitaciones en varias localidades del oeste y del noroeste del país. Según imágenes de medios locales, llovió con fuerza en Ahvaz y Shushtar (suroeste), en Salmas y Urmía, en el noroeste, y en Abdanan, en el oeste del país. En algunos lugares se produjeron inundaciones.

Medios estatales también reportaron nevadas en los montes Elburz y en la estación de esquí de Tochal, al norte de la capital. De acuerdo con las autoridades locales, en un siglo no se habían registrado tan pocas precipitaciones en Teherán, y en la mitad de las provincias del país no ha llovido ni una gota desde hace meses.

Las represas que abastecen a numerosas provincias están en niveles históricamente bajos. El presidente Masud Pezeshkian advirtió a principios de mes que Teherán, la capital, podría tener que ser evacuada debido a la escasez de agua si no llovía antes de fin de año.

Posteriormente, el gobierno aclaró que su intención era alertar a la población sobre la gravedad de la situación, y no anunciar un proyecto concreto. Otros países de la región, como Emiratos Árabes Unidos, también recurren a la siembra de nubes para producir lluvia artificialmente.

Fuente: newsweekespanol.com