Fabricación robótica de objetos sin necesidad de darle al robot instrucciones técnicas

“Robot, hazme una silla”. Puede que muy pronto esta sea la única instrucción que deba dársele a un sistema robótico para que diseñe y fabrique un mueble, una pieza para una máquina o cualquier otro objeto con un diseño básico deducible. Así se desprende del éxito de un nuevo sistema robótico, equipado con inteligencia artificial, que permite a sus usuarios encargar el diseño y la fabricación de objetos mediante una descripción simple a base de palabras comunes.

Los sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD) son herramientas de eficacia comprobada que se utilizan para diseñar muchos de los objetos físicos que usamos a diario. Sin embargo, dominar el software CAD requiere una amplia experiencia, y muchas herramientas incorporan un nivel de detalle tan alto que no son adecuadas para explorar diseños preliminares ni para la creación rápida de prototipos.

En un esfuerzo por agilizar el diseño y hacerlo más accesible para quienes no son expertos, un equipo encabezado por Alexander Htet Kyaw, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos, ha desarrollado el citado sistema robótico con inteligencia artificial, que permite construir objetos físicos describiéndolos con palabras.

Su sistema utiliza un modelo de inteligencia artificial generativa para crear una representación 3D de la geometría de un objeto según las indicaciones del usuario. Posteriormente, un segundo modelo de inteligencia artificial generativa razona sobre el objeto deseado y determina la ubicación de los diferentes componentes, según su función y geometría.

El sistema puede construir automáticamente el objeto a partir de un conjunto de piezas prefabricadas mediante ensamblaje robótico.

Los investigadores utilizaron este sistema integral para fabricar muebles, incluyendo sillas y estanterías, a partir de dos tipos de componentes prefabricados. Estos componentes se pueden desmontar y volver a montar a voluntad, lo que reduce la cantidad de residuos generados durante el proceso de fabricación y potencialmente también al terminar la vida útil del objeto.

Fuente: noticiasdelaciencia.com