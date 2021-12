El coleccionismo de arte digital encuentra su plataforma NFT en Ethereum

En el mundo de las criptomonedas se han colado con mucha fuerza las NFT o non-fungible tokens. Se trata de activos criptográficos que funcionan con la misma tecnología que las criptodivisas; esto es, en blockchain. Así, cada NFT tiene su propia identificación y metadata que lo hace único del resto.

Eso sí, los NFT no son consumibles como las monedas y no pueden utilizarse como tales. Ejemplos de NFT son todo tipo de coleccionables, desde obras de arte a colecciones como las de la NBA Top Shot. Por si no las conoces, son la versión moderna de los cromos.

Consisten en cortos vídeos coleccionables con las mejores jugadas de los profesionales del baloncesto NBA. Y los lanza la misma NBA en ediciones limitadas, lo que los convierte en objetos de culto o colección y, por ende, de un nuevo negocio o en una nueva forma de invertir en criptomonedas.

Con los coleccionables y las piezas de arte digital disponibles como NFT se puede invertir en criptomonedas mediante la adquisición de un objeto criptográfico cuyo valor va a crecer en el tiempo.

Como ejemplo de hasta dónde ha llegado este nuevo mercado de NFT existe también Cryptokitties, una colección de arte digital basada en unos gatos. O la colección Bored Ape Yatch Club que se vende por un mínimo de 200 dólares la unidad y que llegó a alcanzar en una transacción los 675 eth.

¿Por qué eth/usd? Porque la mejor plataforma blockchain para el arte digital y los NFT es Ethereum. En estos momentos, el eth/usd ronda los 4.590 dólares lo que supone une capitalización de mercado de unos 544.000 millones de dólares.

La criptomoneda se ha revalorizado un 1,6% en el último mes, pero se dispara un 20% en los últimos tres meses, un 520% en lo que llevamos de año y un 645% en los últimos doce meses. Para quien piense en invertir en criptomonedas, eth/usd es una interesante alternativa por su mercado, su tecnología y sus aplicaciones.

No en vano, Ethereum ha sido la blockchain de las NFT y las DeFi, con soporte a otras criptos como Uniswap o Aave, o para el arte digital, como OpenSea. Ahora, Ethereum espera el empuje que puede recibir desde plataformas de segunda capa como Arbitrium y Optimismo soluciones como ZK rollups para reducir los costes de las transacciones y abrir Ethereum a plataformas descentralizadas de social media cómo Reddit.

El posible impacto del metaverso

El próximo gran tsunami en las criptomonedas será la llegada del metaverso, un mundo virtual paralelo en el que se hace imprescindible el uso de monedas virtuales para todo. Con el metaverso la definición de dinero cobrará una nueva dimensión porque el ether empieza a ser la vara de medir en el nuevo universo.

Invertir en criptomonedas también se verá afectado por los cambios, quizás porque sea más fácil percibir el uso real de las monedas virtuales una vez que empecemos a utilizar ese metaverso o mundo virtual paralelo.

No en vano, como dicen algunos expertos, hoy por hoy, los especuladores en el mundo de las criptomonedas son más numerosos que los usuarios de las blockchain. Esto cambiará pronto, cuando vayamos entrando en este nuevo mundo.

Si quieres invertir en criptomonedas no debes dejar de vigilar el metaverso. Y no encontrarás información sobre él en los libros, sino en Internet; por ejemplo, en el canal de YouTube de tu bróker online. Todo cambia.

En resumen, el metaverso va a hacer que la línea entre el dinero físico y el virtual sea más fina, algo así como lo que ocurrió cuando el dinero de plástico redujo el mercado del dinero de papel, o cuando el dinero de plástico ha ido dejando sitio al dinero electrónico.