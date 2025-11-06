Dron inspirado en las polillas

Las polillas son muy hábiles manteniéndose suspendidas en el aire e incluso pueden volar hacia atrás. También pueden realizar al momento ajustes precisos para compensar la fuerza del viento o esquivar obstáculos.

El deseo de reproducir estas habilidades en un dron ha llevado a unos robotistas a crear un robot aéreo con una mecánica de vuelo parecida en varios aspectos a la de una polilla.

Este dron, mostrado en la fotografía, es obra del equipo de Sameh Eisa y Ahmed Elgohary, de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos.

Estos robotistas exponen los detalles técnicos de su singular dron en la revista académica Physical Review E, bajo el título “Hovering flight in flapping insects and hummingbirds: A natural real-time and stable extremum-seeking feedback system”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com