Desarrollaron un sensor que evita el desperdicio de cítricos por exceso de pesticidas

Investigadores argentinos crean sensor económico que detecta pesticidas en cítricos y evita pérdidas

La detección a bajo costo de pesticidas permite una mejora de la salud de las personas, calidad de los alimentos y rentabilidad de la actividad económica que abarca el transporte, almacenamiento y comercialización. Bajo este marco, investigadores de la UNLP y del Conicet construyeron un dispositivo que busca proporcionar una solución más accesible, económica y eficiente para la detección de residuos de pesticidas peligrosos, como el imazalil. Según los investigadores, “su disponibilidad comercial permitirá medir rápidamente en el sitio de interés, y sin uso de técnicas muy caras con necesidad de personal capacitado, valores de pesticidas que den fuera o dentro del rango aceptable”. De esta manera, mediciones al cosechar, en el post-lavado, en cámaras frigoríficas o en centros de distribución permitirán mejorar la conservación y rindes de cítricos, reduciendo de manera eficiente las pérdidas por desperdicio.

“La idea es poder desarrollar el módulo electrónico de medición y software acoplado para poner en funcionamiento el sensor. La proyección a futuro es poder medir nuevos analitos de interés, desarrollar, porqué no, sensores multipropósito e inserción en diferentes mercados de relevancia económica, tanto nacionales como internacionales”, destacó el equipo a cargo.

Fuente: diariohoy.net