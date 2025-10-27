Crean dispositivo para mejorar rehabilitación de los miembros superiores

Un grupo de especialistas mexicanos e internacionales desarrollaron un dispositivo para la rehabilitación de los miembros superiores, es decir, brazos, antebrazos, muñecas y manos, que han sido afectados por lesiones, cirugías o daños neurológicos, y que han perdido movilidad.

Los científicos, encabezados por los doctores Eduardo Castillo Castañeda del IPN y Med Amine Laribi del Instituto Prime, de la Universidad de Poitiers, Francia, crearon el dispositivo de rigidez variable, denominado ReHArm, basado en un sistema completamente articulado, el cual permite una amplia gama de movimientos durante la rehabilitación y proporciona un tratamiento seguro y personalizable en función de las necesidades del paciente.

El doctor Eduardo Castillo explicó que el dispositivo se caracteriza por su tamaño compacto, ligereza y por las opciones de tratamiento personalizables, además ofrece un soporte versátil para una amplia gama de ejercicios de rehabilitación.

El sistema incluye dos articulaciones de rigidez variable simétricas, abrazaderas de mesa, un mecanismo de cinco barras, un pantógrafo y una carcasa para ratón, que permite la comunicación y la traducción instantánea de los movimientos del paciente a la interfaz, además de una empuñadura”, agregó el doctor Med Amine.

De acuerdo con los investigadores, la resistencia y rigidez del dispositivo ReHArm y el desarrollo de su interfaz, que ya se encuentran patentadas, han sido claves para garantizar tratamientos eficaces, personalizados, con mayor versatilidad en los ejercicios a fin de desarrollar la fuerza muscular, mejorar la estabilidad articular y promover la coordinación muscular.

El dato: Los especialistas (mexicanos, italianos y franceses) detallaron que las etapas de rehabilitación se dividen en tres categorías, cada una con fases y niveles.

Fuente: msn.com