Coronavirus: Bill Gates respondió dudas de usuarios y dijo que la crisis podría durar de 6 a 10 semanas

El multimillonario y filántropo contestó preguntas relacionadas al Covid-19 y otras epidemias en un AMA del portal web Reddit

Pareciera que el coronavirus llegó de la nada y nos tomó a todos por sorpresa. Sin embargo, hay alguien que siempre supo lo que venía. Se trata del multimillonario y filántropo Bill Gates.

Allá por el año 2015, Gates ya nos había advertido sobre la próxima pandemia. En esta Ted Talk el empresario habla sobre los peligros que podría enfrentar la humanidad y cómo nos afectaría el no estar lo suficientemente preparados. 5 años después, y… spoiler alert: no nos preparamos.

Hace un par de días Bill Gates dejó la mesa directiva de Microsoft para dedicar más tiempo a Bill & Melinda Gates Fundation. Fundación que tiene como objetivo mejorar la salud y reducir la pobreza en todo el mundo. El coronavirus está muy relacionado con el trabajo en salud que realiza la fundación.

El miércoles 18 de marzo, Bill Gates realizó un AMA (por sus siglas en inglés “ask me anything” o “pregúntame lo que quieras”) en el portal web Reddit, en el que contestó preguntas de los usuarios acerca del COVID-19, epidemias y pandemias en general. Puedes revisarlo aquí. El empresario respondió las inquietudes de varios usuarios con la ayuda remota del Dr. Trevor Mundel, director del trabajo en salud de la fundación, y el asesor científico principal de Gates, el Dr. Niranjan Bose.

Preguntas y respuestas

Un usuario le preguntó a Gates cuánto tiempo duraría la crisis del coronavirus. Él respondió que “varía mucho según el país. En China se están viendo muy pocos casos ahora, porque sus exámenes y cuarentena fueron muy efectivos. Si un país hace un buen trabajo con los exámenes y cuarentena, entonces en 6 a 10 semanas deberían empezar a ver muy pocos casos y podrán volver a abrir todo”.

Otro usuario le preguntó sobre el tiempo estimado para obtener una vacuna de 18 meses, y si era posible que se redujera. Ante esto, respondió “Actualmente hay 6 equipos distintos desarrollando vacunas. Algunos están probando técnicas nuevas (como la RNA) que no han sido probadas. Necesitaremos muchos recursos para mantener estos desarrollos en paralelo, sabiendo que más de alguno no funcionará. Literalmente necesitaremos miles de millones de vacunas para proteger al mundo. Las vacunas requieren pruebas para confirmar su efectividad y seguridad. Algunas, como la de influenza, incluso no funcionan en poblaciones ancianas. Las primeras vacunas que obtengamos irán para los trabajadores de la salud y otras áreas críticas. Esto podría ocurrir antes de los 18 meses si es que todo va bien, pero nosotros, Fauci [Anthony Fauci, director del instituto gringo de alergias y enfermedades contagiosas] y los demás estamos siendo cuidadosos en no prometer esto sabiendo que podría no ocurrir. El trabajo avanza a toda velocidad.”

Ante la misma pregunta, pero en relación al tiempo que tomaría crear un tratamiento efectivo, Gates fue más optimista. “Una terapia podría estar disponible mucho antes que una vacuna. Idealmente esto reduciría el número de personas que necesiten cuidado intensivo incluyendo ventilación mecánica. Nuestra fundación ha implementado un “Acelerador de Terapias” que identifique aquellas ideas más promisorias y les entregue todo el apoyo de la industria. Tengo optimismo que algo saldrá de aquello. Podría ser un anti-viral, anti-cuerpos u otra cosa. Una idea que se está explorando es usar la sangre (plasma) de gente que se ha recuperado [del virus] ya que podría tener anticuerpos para proteger a la gente. Si funciona, sería la forma más rápida de proteger a los trabajadores de la salud y pacientes gravemente enfermos.”

Otra inquietud que tuvo un usuario fue su opinión ante lo que sucederá luego que superemos esta pandemia. Le preguntaron cuál debería ser nuestro primer paso como comunidad global para estar mejor preparados para la siguiente pandemia. En su respuesta, Gates mencionó la Charla Ted que realizó el 2015.”En la charla TED que hice el 2015 hablé de eso. Necesitamos tener la habilidad de poder desarrollar diagnósticos y vacunas rápidamente. Las tecnologías necesarias para esto ya existen si es que se hacen las inversiones correctas. Lo países pueden trabajar juntos en esto. Ya creamos el CEPI (Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias), que ha hecho algunos trabajos de vacunas pero necesita ser financiado en un nivel mucho mayor para tener una capacidad de manufactura global.

Qué deberíamos hacer como sociedad

Una pregunta muy interesante en el AMA fue sobre qué acciones podemos realizar para ayudarnos entre nosotros durante esta crisis.

“Algo muy grande que puedes hacer con tu comunidad es seguir las recomendaciones de un “apagón” (medidas de distanciamiento social) para que las tasas de infección se reduzcan dramáticamente y nos permitan volver a la normalidad lo antes posible. Algunas personas, como los trabajadores de la salud, están haciendo un trabajo heroico y debemos apoyarlas. También debemos mantener la calma aunque sea una situación sin precedentes”, dijo Bill Gates.

Razón de su salida de la mesa directiva de Microsoft

En un comentario ya borrado en Reddit, un usuario aprovechó para preguntarle sobre el motivo de su salida de la mesa directiva de Microsoft. Específicamente, si había renunciado en relación a la epidemia.

Bill Gates contestó que no había sido así. “Mi retiro del directorio público no tiene relación a la epidemia, pero sí reforzó mi decisión de enfocarme en el trabajo de la Fundación. Incluyendo el trabajo que tiene que ver con ayudar con la epidemia”.

Fuente: fayerwayer.com