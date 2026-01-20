¿Cómo saber si una inteligencia artificial que parece tener autoconciencia la posee realmente?

A muchas inteligencias artificiales se las entrena para que se comporten como un ser vivo y consciente de sí mismo. Y al dialogar con ellas, ciertamente parecen personas como nosotros. Teniendo en cuenta todo esto, ¿es factible detectar si una inteligencia artificial ha adquirido autoconciencia verdadera? ¿O quizá nunca podremos saberlo por la aparente imposibilidad de diferenciar entre la autoconciencia simulada y la real? Esta cuestión y otras relacionadas han sido analizadas en un nuevo estudio.

El estudio lo ha llevado a cabo Tom McClelland, de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido.

McClelland ha llegado a la conclusión de que nuestros conocimientos empíricos sobre qué constituye la autoconciencia son demasiado limitados para poder determinar a partir de ellos si una inteligencia artificial ha dado o no el salto a la autoconciencia, y cuándo lo ha hecho. No parece que en un futuro cercano vaya a conseguirse idear un test válido para averiguar eso.

Aunque el debate actual sobre darle o no derechos humanos a sistemas de inteligencia artificial gira típicamente en torno a la autoconciencia, McClelland argumenta que ser consciente de uno mismo no basta por sí solo para considerar que una entidad artificial ha alcanzado el mismo plano de existencia del ser humano, al menos desde el punto de vista ético. Lo que importa más, según él, es el aspecto de la condición humana que nos permite sentir, lo que incluye experimentar sentimientos positivos y negativos. Si una inteligencia artificial llega verdaderamente a sentir, gozando o sufriendo ante experiencias, entonces sí habrá alcanzando el plano de existencia en el que está el ser humano. Pero, de igual modo, distinguir esta situación de una mera simulación es muy difícil o quizá imposible, al menos con el nivel tecnológico actual.

Por otro lado, el debate de si darle o no derechos a una inteligencia artificial debería llevarnos al debate de si darles o no esos mismos derechos a especies animales con menor inteligencia que el ser humano aunque claramente vivas y que también experimentan emociones pero a quienes sin embargo se mata sistemáticamente para alimentarnos de ellas.

Aparte de todo esto, no está claro si el plano de existencia del ser humano puede ser alcanzado por una vía alternativa. Hay dos corrientes principales de pensamiento acerca de esto. Por un lado, hay quienes creen que si un sistema de inteligencia artificial puede replicar el “software” (la arquitectura funcional) de la autoconciencia, será consciente de sí mismo aunque se ejecute en chips de silicio en vez de en tejido cerebral. Por otro lado, hay quienes piensan que la autoconciencia depende de los procesos biológicos adecuados en un ser con estructura biológica; en tal caso, incluso si la estructura de la autoconciencia pudiera recrearse a la perfección en silicio, sería simplemente una simulación perfecta que se ejecutaría sin que la inteligencia artificial poseyera realmente autoconciencia.

El estudio se titula “Agnosticism about artificial consciousness“. Y se ha publicado en la revista académica Mind & Language.

Fuente: noticiasdelaciencia.com