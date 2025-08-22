Cirugía hecha sin ayuda humana por un robot con inteligencia artificial

Gracias a su inteligencia artificial y a haber aprendido a realizar ciertas intervenciones quirúrgicas mediante la observación de videos, un robot ha ejecutado por sí solo, sin ninguna mano humana ayudándole, una larga etapa de una operación de extirpación de la vesícula biliar.

Esta cirugía se realizó físicamente, aunque sobre un paciente simulado, en diversas ocasiones.

Durante la operación, el robot hacía caso de los consejos verbales que le daban los médicos y aprendía de lo que le indicaban, como un cirujano novato que trabaja con otro veterano.

El robot actuó con “serenidad” (si le podemos aplicar este calificativo a un ente inanimado) en todas las pruebas y con una destreza al mismo nivel que la de un cirujano humano, incluso en situaciones inesperadas propias de las emergencias médicas de la vida real.

Las pruebas se llevaron a cabo en el marco de un trabajo de investigación y desarrollo con un equipo encabezado por Ji Woong (Brian) Kim, de la Universidad Johns Hopkins, y que ahora está en la de Stanford, ambas en Estados Unidos.

Este avance nos lleva de robots que solo pueden ejecutar tareas quirúrgicas específicas a robots que realmente comprenden los procedimientos quirúrgicos. “Se trata de una distinción fundamental que nos acerca bastante a sistemas quirúrgicos autónomos y clínicamente viables, capaces de funcionar en la realidad a menudo impredecible y a veces caótica de la atención al paciente”, explica Axel Krieger, experto en robótica quirúrgica y miembro del equipo de investigación y desarrollo.

En 2022, el robot STAR (Smart Tissue Autonomous Robot), creado por Krieger y sus colaboradores, realizó la primera cirugía robótica autónoma en un animal vivo: una cirugía laparoscópica en un cerdo. Sin embargo, ese robot requería tejido especialmente marcado, operaba en un entorno altamente controlado y seguía un plan quirúrgico rígido y predeterminado. Krieger lo compara a saber conducir un coche solo por una única ruta; algo que no bastaría en absoluto para que alguien obtuviese el carnet de conducir.

En cambio, con el nuevo robot, SRT-H (Surgical Robot Transformer-Hierarchy) la situación es del todo distinta. En vez de que sea como enseñarle a guiar un automóvil por un sola ruta, es como enseñarle a conducir de verdad, de manera que pueda circular por cualquier ruta y bajo todas las condiciones posibles, reaccionando inteligentemente a todo aquello con lo que vaya encontrándose en la carretera.

SRT-H realmente realiza cirugías, adaptándose a las características anatómicas individuales en tiempo real, tomando decisiones sobre la marcha y autocorrigiéndose cuando las cosas no salen como se esperaba.

Construido con la misma arquitectura de aprendizaje automático que impulsa a ChatGPT, SRT-H también es interactivo, y mientras opera puede hacer caso a órdenes verbales de cirujanos autorizados sobre detalles de lo que esté haciendo, como por ejemplo “un poco más a la izquierda”.

El equipo de investigación y desarrollo expone los detalles técnicos del robot SRT-H y de las pruebas realizadas con él en la revista académica Science Robotics, bajo el título “SRT-H: A Hierarchical Framework for Autonomous Surgery via Language-Conditioned Imitation Learning”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com