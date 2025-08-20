China desarrolla el dispositivo definitivo para paralizar el 95% de las conexiones mundiales desde el fondo del océano

Las telecomunicaciones internacionales están en peligro por una de las nuevas tecnologías militares de China. Todo el mundo podría quedarse sin Internet con un simple corte

China va más allá de la guerra comercial con Estados Unidos y ahora no solo está desarrollando su tecnología de drones, sino que también le está dando énfasis a un nuevo aparto que podría paralizar a muchos países con una simple acción.

La seguridad y la estabilidad de las comunicaciones a nivel mundial están en riesgo por la máquina de cortar cables submarinos que presenta el país asiático como un método de ataque militar. De hecho, la nación liderada por Donald Trump ya está tomando medidas para evitar que sea un problema internacional, pero ¿cómo es que funciona y por qué es tan peligroso?

Se ha estado hablando últimamente sobre este tipo de dispositivos porque es algo que podría hacer que haya vulnerabilidades en la red que conecta a muchas civilizaciones. Hay que recordar que estos cables que se posicionan estratégicamente bajo el océano son cruciales para la telecomunicación e incluso el Internet de tu casa podría desaparecer.

El nuevo dispositivo para cortar cables submarino de China es un peligro mundial

Hoy más que nunca, el ser humano es dependiente del Internet, pues ya es como un servicio básico con el que millones de personas trabajan o se comunican entre sí a través de diversas plataformas como redes sociales o apps de mensajería como WhatsApp. No solo a uso civil, sino también en otras áreas gubernamentales donde es esencial.

Ahora, imagina que el 95% de la transmisión de los datos mundiales colapsa de repente y no hay manera de mantener conexiones entre los diversos países y tampoco dentro de las naciones. Los cables submarinos son la principal fuente de la comunicación global y un simple corte o daño sobre ellos podría ser perjudicial en diversos continentes.

Al parecer, eso es lo que quiere China, o al menos eso es lo que se sospecha tras el anuncio del desarrollo de su tecnología enfocada en el corte de estas vías de redes que están bajo el mar. El Laboratorio Estatal Clave de Vehículos Tripulados de Alta Mar y el Centro de Investigación Científica Naval (CSSRC) de dicho país están trabajando en modelos con tripulación o sin tripulación.

A su vez, hay esta máquina conocida como “cortador de cables submarinos” o “herramienta de corte de cables submarinos” también puede ser acoplada a sumergibles de series Fendouzhe, Striver y Haidou para un traslado más cómodo.

Lo impresionante de esto es que ha alcanzado una capacidad sin precedentes al contar con la operación de acciones hasta casi 4 kilómetros bajo el océano (el doble del máximo alcanzado en la actualidad).

A esta profundidad, donde la presión es sumamente alta, puede mantenerse trabajando sin problemas. Para los cables blindados o reforzados con materiales que impiden su deterioro, este dispositivo cuenta con una rueda de corte que está recubierta de diamante y puede ir a una velocidad 1.600 rpm, suficientes para dañar cualquier cosa sin esfuerzo.

Se dice que en un principio, este diseño era dirigido a infraestructuras para el desarrollo de trabajo en el país, pero con su enfoque militar, todos los materiales que incorpora son suficientes para eliminar casi todas las conexiones del mundo.

Estados Unidos sería uno de los más afectados al ser enemigo de China, sobre todo porque en Guam, la isla del Pacífico occidental, existe una base militar estadounidense que se convertiría en un objetivo.

No es la primera vez que se ve algo como esto, pues anteriormente ha habido sabotajes planeados en cables que van hacia Rusia y Taiwán, donde se sospecha que provienen también de este país asiático.

Por supuesto, SCMP afirma que se están tomando medidas de prevención para contrarrestar un posible ataque de parte de la nación china a otras zonas, ya que de traer inconvenientes a más del 95% del planeta, se crearía un conflicto mayor.

Fuente: computerhoy.20minutos.es