Así es el nuevo robot urbano diseñado por la policía de Dubai

Esta semana se llevó a cabo Make it in the Emirates 2025, en Abu Dabi, un evento organizado por el Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU, que muestra la tecnología desarrollada en el país. Allí se presentaron, entre otras, tres soluciones autónomas, cada una diseñada para abordar desafíos muy puntuales vinculados a la recuperación ambiental, el saneamiento industrial y la seguridad pública, respectivamente.

El trío incluye la Unidad Forestal Robótica para la reforestación en entornos degradados, el Limpiador de Cajas, desarrollado con MCS Robotics, para el saneamiento industrial automatizado, y la Unidad de Patrulla M01, construida para la Policía de Dubái con el fin de mejorar las operaciones autónomas de seguridad pública.

El primero de ellos ha sido diseñado específicamente para apoyar la reforestación y la rehabilitación de ecosistemas en regiones afectadas por la desertificación, los incendios forestales y otros daños relacionados con el clima. El sistema combina un vehículo terrestre para el arado y acondicionamiento del suelo, un dron para la dispersión aérea de semillas y un brazo robótico para la colocación de nutrientes y semillas. Diseñada para agencias gubernamentales y de conservación, esta plataforma integrada permite la reforestación en zonas remotas o económicamente inviables.

“Este sistema permite a los gobiernos y a los grupos de conservación expandir los programas de reforestación a zonas que antes se consideraban logística o económicamente inaccesibles. Es una aplicación práctica de la robótica al servicio de la acción climática», declaró Fareed AlJawhari, director ejecutivo de Micropolis Holdings, en un comunicado.

El segundo de los vehículos presentados es el limpiador de cajas, desarrollado con MCS Robotics. Este sistema se basa en la plataforma modular M2 de Micropolis, que automatiza el saneamiento en entornos logísticos de alto rendimiento y de grado alimentario. Cuenta con múltiples modos de limpieza, como limpieza criogénica y chorros de alta presión con agentes de limpieza, además de detección y verificación de residuos impulsada por IA.

Los tanques de productos químicos y residuos a bordo permiten un funcionamiento totalmente autónomo, con supervisión remota opcional. El sistema mejora el cumplimiento de las normas de higiene, a la vez que reduce el tiempo de inactividad y minimiza la exposición de los trabajadores a espacios confinados y peligrosos.

Finalmente, llega la Unidad de Patrulla M01, desarrollada para la Policía de Dubái y utilizada activamente en toda la ciudad en diversas funciones de seguridad pública.

Diseñada para su implementación en zonas urbanas densas, zonas restringidas y sitios de infraestructura crítica, la M01 cuenta con visión de IA de 360 ​​grados, reconocimiento de matrículas, navegación autónoma y capacidades de monitoreo de multitudes. Puede funcionar de forma independiente o bajo supervisión remota, lo que permite una mayor cobertura de seguridad pública sin personal adicional.

El M01 también cuenta con una plataforma de inteligencia impulsada por IA diseñada para el cumplimiento de la ley en este ámbito: monitorización de sospechosos en tiempo real, generación de informes y análisis predictivo para la evaluación preventiva de amenazas. Los componentes, optimizados para un rendimiento en tiempo real, incluyen reconocimiento facial preciso, análisis dinámico de redes de sospechosos y detección de patrones delictivos.

Según Micropolis, la arquitectura adaptable de la plataforma le permite adaptarse a los cambiantes requisitos de seguridad y proporcionar a las fuerzas del orden información útil para mejorar la toma de decisiones y la prevención de incidentes.

Fuente: larazon.es