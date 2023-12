5 estrategias de marketing digital imprescindibles para emprendedores en 2024

Convertirte en un emprendedor y empezar un negocio desde cero puede ser una tarea enorme… ¡y hay tanto por hacer que muchas veces no sabes por dónde empezar!

Una de las primeras cosas en las que pensar al crear un modelo de negocio es cómo atraer clientes. Por ello, hemos recopilado una variedad de estrategias de marketing digital para ayudar a los emprendedores a dar vida a sus ideas de negocio.

Para que tu negocio avance mucho más rápido, sin tener que invertir demasiado tiempo, existen herramientas como Mailrelay que te permiten automatizar y facilitar procesos como las campañas de email marketing, que ayudan a contactar mejor con tus clientes y ofrecerles contenido de calidad.

¿Cuáles son las estrategias de marketing que no pueden faltar en tu negocio?

Determina los compradores de tu empresa

Es un error pensar que necesitas dirigirte a una audiencia ilimitada para aprender más sobre tu marca. Por ejemplo, si tienes una empresa de esquí, no tiene sentido centrar tus esfuerzos en los clientes del Caribe, porque el porcentaje de ventas será cercano a cero.

Tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario determinar los compradores de tu proyecto, porque cuanto más segmentado sea tu target de negocio, más clientes fieles tendrás. Y el triunfo de tu marca no depende del total de clientes, sino de su lealtad y disposición para entregar sus productos.

Crear el perfil de cliente perfecto requiere considerar varios factores demográficos como el sexo, la edad, la ubicación, el poder adquisitivo o los pasatiempos. Se trata de datos muy relevantes que muestran cómo adaptar tu oferta a este tipo de público.

Mientras vas recopilando estos datos personales sobre el interesado, hazte las siguientes preguntas: ¿Qué problemas tiene el cliente potencial? ¿Qué valora? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿añadir algo? ¿costo?

Establece el valor diferenciador de tu oferta

Indaga por qué tus clientes quieren usar tus servicios o comprar tus productos en lugar de los de la competencia. A veces no tienen motivos para quedarse con precios, promociones y ofertas.

Los clientes pueden obtener inmediatamente los beneficios imposibles o inconscientes. Al establecer una práctica de compra única, los clientes pueden contactar a las emociones o agregarlas a tus productos.

Y en esos asuntos, la lealtad y las conexiones de los clientes son mucho más vigorosas y valiosas que las personas que desean comprar por un motivo específico. Por eso es importante crear una proposición de valor emocionalmente diferenciada.

Por supuesto, influir en las emociones del consumidor puede ser más complejo, pero a la larga significa una ventaja competitiva y una mayor ventaja de mercado sobre tus competidores.

Centrarse en los beneficios para el cliente

Como emprendedor y propietario de un negocio, es comprensible que deseas ver resultados lo más rápido posible. Entonces haces todo lo posible para promocionar tu negocio y explicar todo al respecto.

No obstante, esta puede no ser la mejor estrategia. Es mejor centrarse en los beneficios que recibirán tus interesados al comprar tu producto o contratar tu servicio, porque al final del día, los clientes no están interesados ​​en saber cuánto trabajo han ejecutado en tu sitio o cuánto esfuerzo estaba detrás de esto.

Establece el presupuesto de la campaña y el plan de acción

Por lo general, casi todos los emprendedores que inician su propio negocio tienen un presupuesto ajustado y necesitan hacer cálculos para lograr sus objetivos sin gastar demasiado.

En este caso, debes fijarte objetivos muy específicos que te den una idea de cuánto puedes gastar durante el inicio del proyecto y determinar tu CAC (coste por adquisición), CPL (coste por entrega) y CPC (costo por cliente) y otras estadísticas importantes.

Email marketing a un coste mínimo

Si tu empresa atraviesa una crisis que afecta a tu solvencia financiera, el email marketing es una forma de llegar a las personas y ofrecerle una salida a la situación.

El marketing por correo electrónico también puede ayudarte a mejorar tu reputación durante una crisis. Puedes encontrar un ejemplo real de esto en el artículo de Teresa Alba Cómo utilizar Mailrelay para mejorar tu reputación online.

El email marketing es la herramienta de comunicación digital más tradicional y eficaz que permite comunicarse con miles de personas a un coste mínimo. Casi todas las plataformas utilizadas para este propósito tienen un plan gratuito disponible.