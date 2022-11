Un anticuerpo monoclonal previene la infección por malaria en África

Una dosis de un anticuerpo protegió de forma segura a adultos sanos y mujeres no embarazadas de la infección de la malaria durante una intensa temporada de seis meses de malaria en Malí (África), según ha descubierto un ensayo clínico de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos publicado en ‘The New England Journal of Medicine’ y presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene 2022.

El anticuerpo tuvo una eficacia de hasta el 88,2% en la prevención de la infección durante un periodo de 24 semanas, lo que demuestra por primera vez que un anticuerpo monoclonal puede prevenir la infección del paludismo en una región endémica. Estos resultados se han

«Necesitamos ampliar el arsenal de intervenciones disponibles para prevenir la infección de la malaria y acelerar los esfuerzos para eliminar la enfermedad», indica el doctor Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte de los NIH.

«Los resultados de este estudio sugieren que un anticuerpo monoclonal podría complementar potencialmente otras medidas para proteger a los viajeros y a los grupos vulnerables, como los bebés, los niños y las mujeres embarazadas, de la malaria estacional y ayudar a eliminar la malaria de zonas geográficas definidas», añade.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que en 2020 se produjeron 241 millones de casos de malaria en todo el mundo, lo que provocó unas 627.000 muertes, sobre todo en niños del África subsahariana. Entre estos casos se encuentran más de 11 millones de mujeres embarazadas en África, lo que provocará unos 819.000 recién nacidos con bajo peso al nacer y, por tanto, con mayor riesgo de enfermedad y muerte.

La única vacuna contra el paludismo recomendada actualmente por la OMS, denominada RTS,S (‘Mosquirix’), proporciona una protección parcial contra el paludismo clínico durante los primeros años de vida cuando se administra a los niños de 5 a 17 meses en cuatro dosis durante un periodo de 20 meses.

También existen otros fármacos formados por pequeños compuestos químicos que previenen eficazmente la infección del paludismo para los lactantes y los niños pequeños, así como para los viajeros. Sin embargo, la necesidad de una dosis frecuente de estos fármacos puede limitar la adherencia, y la aparición de resistencia a los medicamentos también puede limitar su utilidad. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de nuevas intervenciones de acción rápida y dosis poco frecuentes que proporcionen de forma segura una fuerte protección contra la infección de la malaria.

La malaria está causada por los parásitos Plasmodium, que se transmiten a las personas a través de la picadura de un mosquito infectado. El mosquito inyecta los parásitos en una forma llamada esporozoitos en la piel y el torrente sanguíneo. Estos viajan hasta el hígado, donde maduran y se multiplican.

A continuación, el parásito maduro se propaga por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo para causar la enfermedad. P. falciparum es la especie de Plasmodium con más probabilidades de provocar infecciones graves de paludismo que, si no se tratan con prontitud, pueden provocar la muerte.

El ensayo de fase 2 del NIAID-USTTB evaluó la seguridad y la eficacia de una infusión intravenosa única de un anticuerpo monoclonal denominado CIS43LS. Este anticuerpo había demostrado anteriormente que neutralizaba los esporozoitos de ‘P. falciparum’ en la piel y la sangre antes de que pudieran infectar las células del hígado.

Los investigadores dirigidos por el doctor Robert A. Seder, director médico en funciones y director asociado en funciones del Centro de Investigación de Vacunas (VRC) del NIAID y jefe de la Sección de Inmunología Celular del VRC, aislaron una forma natural de este anticuerpo de la sangre de un voluntario que había recibido una vacuna antipalúdica en fase de investigación, y luego modificaron el anticuerpo para prolongar su permanencia en el torrente sanguíneo.

El equipo de estudio del ensayo de fase 2 reclutó a 369 adultos sanos, no embarazados, de entre 18 y 55 años, en las comunidades rurales de Kalifabougou y Torodo, en Malí, donde la transmisión de ‘P. falciparum’ suele ser intensa de julio a diciembre de cada año.

La primera parte del ensayo evaluó la seguridad de tres dosis diferentes de CIS43LS -5 miligramos por kilo de peso corporal, 10 mg/kg y 40 mg/kg- administradas por infusión intravenosa en 18 participantes del estudio, con seis participantes por nivel de dosis. El equipo del estudio realizó un seguimiento de estos participantes durante 24 semanas y comprobó que las infusiones de anticuerpos eran seguras y bien toleradas.

La segunda parte del ensayo evaluó la eficacia de dos dosis diferentes de CIS43LS en comparación con un placebo. Se asignó al azar a 330 participantes para que recibieran 10 mg/kg del anticuerpo, 40 mg/kg o un placebo por infusión intravenosa. Nadie sabía quién había sido asignado a qué grupo hasta el final del ensayo.

El equipo del estudio hizo un seguimiento de estas personas durante 24 semanas, analizando su sangre en busca de ‘P. falciparum’ semanalmente durante los primeros 28 días y cada dos semanas a partir de entonces. Cualquier participante que desarrollara malaria sintomática durante el ensayo recibió el tratamiento estándar del equipo del estudio.

Los investigadores analizaron la eficacia del CIS43LS de dos maneras. Basándose en el tiempo transcurrido hasta la primera infección por ‘P. falciparum’ durante el periodo de estudio de 24 semanas, la dosis alta (40 mg/kg) de CIS43LS tuvo una eficacia del 88,2% en la prevención de la infección y la dosis más baja (10 mg/kg) tuvo una eficacia del 75%.

Un análisis de la proporción de participantes infectados por ‘P. falciparum’ en cualquier momento durante el periodo de estudio de 24 semanas reveló que la dosis alta fue un 76,7% eficaz para prevenir la infección y la dosis más baja un 54,2%.

«Estos primeros resultados de campo que demuestran que un anticuerpo monoclonal proporciona de forma segura una protección de alto nivel contra la transmisión intensa de la malaria en adultos sanos allanan el camino para nuevos estudios que determinen si dicha intervención puede prevenir la infección de la malaria en bebés, niños y mujeres embarazadas –señala Seder–. Esperamos que los anticuerpos monoclonales transformen la prevención del paludismo en las regiones endémicas».

El equipo ha desarrollado un segundo anticuerpo monoclonal antipalúdico, el L9LS, que es mucho más potente que el CIS43LS y, por tanto, puede administrarse en una dosis más pequeña como inyección bajo la piel (subcutánea), en lugar de por infusión intravenosa.

Un ensayo del NIAID sobre el L9LS en los Estados Unidos, en su fase inicial, reveló que el anticuerpo era seguro y prevenía la infección del paludismo durante 21 días en 15 de 17 adultos sanos expuestos al ‘P. falciparum’ en un entorno cuidadosamente controlado. En Malí y Kenia se están llevando a cabo dos ensayos de fase 2 más amplios, patrocinados por el NIAID, para evaluar la seguridad y la eficacia del L9LS en bebés, niños y adultos.

Fuente: infosalus.com