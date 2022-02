La diabetes, enfermedad silenciosa y mortal

Algunos factores que influyen para su desarrollo son la herencia, malos hábitos alimenticios y tabaquismo

Una de las enfermedades más silenciosas y mortales en el mundo es la diabetes, la cual afecta a más de 422 millones de personas en todo el planeta, de las cuales entre el 30% y 40% no saben que la padecen. Perjudica de manera importante la calidad de vida al traer consigo ceguera, insuficiencia renal, infarto al corazón, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. (1)

Un estudio publicado en la revista médica JAMA Internal Medicine, consultado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), advierte que el consumo en exceso de productos ultraprocesados, como son papas fritas, fideos instantáneos, cereales para el desayuno, nuggets de pollo, yogur endulzado, galletas y mayonesas, entre otros alimentos listos para comer o aptos para microondas, aumenta la probabilidad entre 5% y 10% de padecer diabetes tipo 2, la más común. (2)

De acuerdo con especialistas, dichos productos industrializados, al estar diseñados para ser sabrosos y atractivos para el paladar, son adicionados con emulsionantes, agentes espesantes y colorantes, al tiempo que exceden los nutrientes críticos como son sodio, grasas, azúcar, calorías y grasas trans.

Asimismo, la Presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes, Gabriela Allard Taboada, considera que entre los factores de riesgo también se deben contemplar la raza, herencia, malos hábitos, tabaquismo y no solo el aspecto de la nutrición, como muchas personas lo consideran. (3)

Específicamente, en México, la problemática es grave, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el periodo de enero a junio de 2021, esta enfermedad que impide al organismo regular de manera óptima el azúcar en la sangre, se ubicó en el lugar número 3 entre las principales causas de muerte (74 mil 418 defunciones), apenas por debajo de la pandemia por Covid-19 (145 mil 159 casos) y las enfermedades del corazón (113 mil 899). (4)

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19 (Ensanut Continua Covid-19), revelan que 3 de cada 10 adultos que viven dicho padecimiento en el país desconoce su condición, siendo entre los hombres la mayor prevalencia de la enfermedad no diagnosticada. (5)

Para el académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adolfo Andrace Cetto, este padecimiento es, en estricto sentido, una pandemia en el país, toda vez que ocupamos el noveno lugar entre las naciones con más diabéticos y para 2025 se estima que ascienda a la posición número siete, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 8.7 millones de mexicanos sufren diabetes, pero no se considera a los no diagnosticados, lo que sumaría cerca de 12 millones. (6)

Respecto a los síntomas de este padecimiento, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases refiere el aumento de la sed, la micción constante y el hambre, así como la fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en los pies o manos, llagas que no cicatrizan y pérdida de peso inexplicable. (7)

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que 62 millones de personas en el continente americano viven con diabetes tipo 2, número que se ha triplicado en la Región desde 1980 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el año 2040, según el Diabetes Atlas (novena edición).

También señala que la prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. En 2019, la diabetes fue la sexta causa principal de muerte en el continente, con un estimado de 244,084 fallecimientos y es la segunda causa principal de años de vida ajustados por discapacidad. (8)

Debido a que gran parte del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es atribuible a la obesidad, la American Diabetes Association “recomienda enfáticamente mantener un peso corporal saludable como medio para prevenir esta enfermedad”. (9)

