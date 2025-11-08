Crean un antídoto universal con anticuerpos de llamas capaz de neutralizar el veneno de 17 serpientes

Un grupo internacional de científicos ha desarrollado un antídoto revolucionario capaz de neutralizar el veneno de 17 especies de serpientes, incluyendo algunas de las más letales del planeta.

El secreto detrás de este avance radica en un componente inesperado: los anticuerpos de las llamas.

La clave está en los nanocuerpos de las llamas

Las llamas poseen un tipo especial de anticuerpo, conocido como nanocuerpo, mucho más pequeño y estable que los humanos.

Estos nanocuerpos pueden unirse de forma precisa a las toxinas del veneno, bloqueando su acción antes de que dañen los tejidos o el sistema nervioso.

Los investigadores aislaron y modificaron estos anticuerpos para crear una mezcla que actúa rápidamente contra múltiples tipos de veneno, desde las cobras y víboras hasta las mambas y serpientes de cascabel.

Un paso hacia un antídoto universal

Hasta ahora, cada tipo de veneno requería un suero antiofídico específico, lo que complicaba el tratamiento de las mordeduras en zonas rurales o tropicales.

Con este nuevo antídoto basado en nanocuerpos de llama, los médicos podrían tratar eficazmente distintas mordeduras con una sola dosis, simplificando los protocolos y reduciendo el tiempo de respuesta.

Los ensayos preliminares en laboratorio mostraron que la fórmula neutraliza con éxito las toxinas de 17 especies distintas, sin efectos secundarios graves.

Impacto global en salud pública

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 100.000 personas mueren cada año por mordeduras de serpiente, especialmente en regiones de África, Asia y América Latina.

El desarrollo de un antídoto universal podría reducir drásticamente la mortalidad y mejorar el acceso a tratamientos en comunidades vulnerables.

Los investigadores esperan iniciar pruebas clínicas en humanos en los próximos años y proyectan que el antídoto podría estar disponible antes de 2030.

Fuente: hsbnoticias.com