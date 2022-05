Crean primer fármaco controlado por luz para personas con implantes cocleares

Investigadores han desarrollado un agente farmacológico controlado por luz (fotofármaco) capaz de fotoactivar las neuronas auditivas en pequeños roedores que podría contribuir a mejorar la resolución espectral de los implantes cocleares.

Este método basado en fármacos permitió la estimulación óptica de las neuronas auditivas de jerbos adultos a cientos de hercios sin la manipulación genética que sería necesaria para su control optogenético. Esto indica que los nuevos ligandos fotoconmutables también son aplicables al control espaciotemporal de las interneuronas de pico rápido en el cerebro.

Para crear el fármaco, los investigadores trabajaron en conjunto con expertos en optogenética del Instituto de Neurociencia Auditiva. Esta técnica utiliza la manipulación genética para controlar las neuronas con luz y acoplar su actividad a un implante coclear emisor de luz.Los resultados del trabajo de Investigadores del CIBER-BBN en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), en colaboración con el Cluster of Excellence “Multiscale Bioimaging: From Molecular Machines to Networks of Excitable Cells” (MBExC) en la University Medical Center Göttingen (UMG), Alemania y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Institute for Advanced Chemistry of Catalonia (IQAC-CSIC) fueron publicados en el Journal of the American Chemical Society (JACS) y dados a conocer por el CIBER.

Fuente: diariosalud.do